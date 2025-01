Ainda se lembra de Nuno Jesus? Está de regresso ao Secret Story e promete dar tudo neste Desafio Final

Nuno Jesus, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 6, está de volta à casa mais vigiada do país para participar no Desafio Final, que arrancou hoje, dia 1 de janeiro de 2025, com a apresentação de Cláudio Ramos.

Agora dono de uma barbearia e com uma paixão pelo desporto, Nuno dedica-se também à observação de talentos como “olheiro” de futebol. Fora do mundo da televisão, encontrou o seu grande amor na filha Madalena, que nasceu há quatro anos e se tornou o centro da sua vida.

Com um percurso marcado pela participação no Secret Story 6 (2016) e no Desafio Final – Tudo ou Nada (2017), o concorrente garante que é agora, no Secret Story - Desafio Final, que pretende deixar a sua marca. Mais maduro e determinado, Nuno promete viver esta experiência de forma intensa e não hesita em afirmar que está disposto a tudo para vencer.

Espreite a entrada de Nuno Jesus na casa do Secret Story - Desafio Final,