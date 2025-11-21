Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

A noite de quinta-feira, 20 de novembro, ficou marcada por um enorme susto para os fãs de Nuno Markl. O humorista, de 54 anos, deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier após sofrer um AVC — uma notícia que deixou o país em choque e gerou uma onda imediata de carinho e preocupação.

Já esta sexta-feira, Nuno Markl tranquilizou os seguidores ao garantir que está “a recuperar aos poucos”. Mas, como era de esperar, as mensagens de apoio não pararam de chegar — tanto de admiradores como de amigos próximos.

Uma das reações que mais tocou os fãs veio de Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce. A influenciadora e ex-comentadora do Big Brother partilhou uma fotografia ao lado do humorista e deixou um recado cheio de afeto, típico da cumplicidade que os une:

«Agradeço que pares imediatamente com esta brincadeira e te ponhas bom rápido», escreveu.

FONTE: instagram

Simples, sincera e carregada daquele humor terno que caracteriza a amizade dos dois, a mensagem de Pipoca Mais Doce não passou despercebida — e rapidamente somou centenas de reações emocionadas.

A recuperação de Nuno Markl continua a ser acompanhada de perto pelos que lhe querem bem, e a demonstração pública de apoio de Ana Garcia Martins é apenas mais um reflexo do carinho que o humorista desperta.

Nuno Markl aproveitou a manhã desta sexta-feira para tranquilizar aqueles que lhe têm enviado mensagens de apoio.

No Instagram, o humorista partilhou uma fotografia, em que surge na cama do hospital. «Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós… 😬», escreveu, na legenda da publicação.