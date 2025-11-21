Após sofrer AVC, Nuno Markl recebe apoio especial do ex-infiltrado d'O Dilema. E a mensagem é arrepiante

Nuno Markl deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier na noite desta quinta-feira, 20 de novembro, depois de ter sofrido um AVC. Já nesta sexta-feira, o humorista, de 54 anos, garantiu que está «a recuperar aos poucos», mas nem por isso deixou de receber uma gigantesca onda de amor e solidariedade por parte de vários fãs e rostos bem conhecidos.

Um deles foi Renato Duarte, o ex-infiltrado do reality show O Dilema, que mantém uma boa relação com Nuno Markl por ambos trabalharem na Rádio Comercial.

Nas redes sociais, Renato partilhou inicialmente um vídeo ao lado do humorista, que tinha sido gravado na manhã de quinta-feira, antes do acidente.

«Isto foi hoje de manhã e agora é que quero MESMO que este “baliza a baliza” aconteça. E vai acontecer! 🤍🫂», escreveu na legenda da publicação, onde Renato Duarte fala com a equipa das manhãs da Comercial sobre um possível jogo de futebol que deveriam combinar.

Pode ver aqui o momento:

Mais tarde, Renato Duarte voltou a recorrer às redes sociais para partilhar outras duas mensagens dirigidas a Nuno Markl.

Pode ver tudo aqui:

Nuno Markl aproveitou a manhã desta sexta-feira para tranquilizar aqueles que lhe têm enviado mensagens de apoio.

No Instagram, o humorista partilhou uma fotografia, em que surge na cama do hospital. «Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós… 😬», escreveu, na legenda da publicação.