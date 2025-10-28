Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Veja como os filhos de "A Pipoca Mais Doce" e de "O Arrumadinho" estão crescidos!

Ricardo Martins Pereira foi pai pela quarta vez no passado dia 21 de outubro. Manuel é fruto do amor que une o ex-comentador d'O Dilema e Sara Veloso, que mostrou agora um vídeo amoroso do bebé recém-nascido.

Nas imagens, o pequeno Manuel, que celebra uma semana de vida, surge ainda de olhos fechados, a segurar a chucha com a mão e a fazer barulhinhos. «Aumentem o som 📢 e vejam a magia a acontecer ✨», escreveu Sara Veloso na legenda da publicação que está a derreter os fãs.

A caixa de comentários daquela publicação encheu-se de rasgados elogios ao menino. «Tão mas tão querido 🩵», «Estes barulhinhos são a coisa mais deliciosa!», «Mas é tão fofoooo😍», «Oh pah que doçura ❤️», «Que coisinha tão fofinha😍», «Melhor do mundo ❤️», «Muitas felicidades, Sara e família, pelo teu belo bebé ❤️», pode ler-se.