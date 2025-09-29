Ao Minuto

17:53
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna - Big Brother
01:15

17:51
Leandro no centro da polémica: «Não és ninguém aqui dentro!». Discussão com Marisa e Fábio vira escândalo - Big Brother

17:41
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é» - Big Brother
01:24

17:39
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali» - Big Brother
04:15

17:34
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?» - Big Brother
03:15

17:31
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença» - Big Brother
09:11

17:31
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado» - Big Brother
02:55

17:00
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro» - Big Brother
06:51

16:50
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio - Big Brother
02:32

16:44
Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana - Big Brother

16:35
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti» - Big Brother
07:04

16:28
Prometeu ao noivo, mas falhou? Liliana volta a aproximar-se de Fábio… na cama - Big Brother

16:28
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana - Big Brother
02:56

16:12
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão - Big Brother
01:50

16:06
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé - Big Brother
01:55

15:59
Novas pistas levantam suspeitas na casa - Big Brother
06:31

15:58
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê - Big Brother
02:08

15:57
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro» - Big Brother
05:12

15:56
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida - Big Brother
03:15

15:55
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma» - Big Brother
01:53

15:53
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...» - Big Brother
01:52

15:52
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir - Big Brother
06:44

15:39
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas - Big Brother
04:36

15:39
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão - Big Brother
04:36

15:38
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas». - Big Brother
04:36

Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana - Big Brother

Zé, noivo de Liliana Oliveira, concorrente do "Secret Story 9 - Casa dos Segredos", partilha mensagem emotiva nas redes sociais. Veja as imagens românticas do casal.

 tem sido o noivo mais falado de Portugal desde as duas últimas semanas. Zé é o namorado de Liliana Oliveira, concorrente da atual edição do “Secret Story – Casa dos Segredos”. Apesar das polémicas que têm marcado a participação da jovem, o noivo não tem reagido nas suas redes sociais sobre o que se tem vindo a passar.

Foi há pouco mais de duas semanas que Liliana entrou na casa mais vigiada do país. O segredo que levou consigo foi precisamente o facto de ter sido pedida em casamento na gala de estreia — algo que os colegas de jogo ainda não sabem. Recorde, em baixo, o momento em vídeo.

 

Dentro da casa, a concorrente já tem dado que falar devido à sua crescente cumplicidade com Fábio, outro participante. Cá fora, Zé não tem exposto a sua opinião sobre o que pensa ou sente nas suas redes sociais, mas já esteve presente na Televisão em três momentos distintos. Primeiro, quando foi convidado dos segmentos Última Hora e do Diário para ir comentar a proximidade e a intimidade aparente entre a noiva e Fábio. Depois, em plena gala de domingo à noite, em que tivemos Zé ao telefone em direto. E ontem à noite, Zé esteve mesmo dentro da casa mais vigiada do País, na divisão do Cubo. 

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

Aqui, o noivo de Liliana protagonizou um dos momentos mais emocionantes da Gala, algo que levou a concorrente às lágrimas. Ambos não se cruzaram fisicamente, mas Liliana teve a oportunidade de o ver pelo ecrã e leu a mensagem que este escreveu para ela. 

Antes da entrada de Liliana na casa do "Secret Story - Casa dos Segredos", o jovem publicou uma declaração de amor com registos românticos do casal.

 

Zé e Liliana

 

Nesta colagem de fotos, presente na galeria de imagens acima, Zé chegou mesmo a escrever esta mensagem carregada de sentimento e emoção: “O melhor de 2024 com a mulher de 2021.”

Em baixo, veja a única publicação que Zé tem no seu perfil do Instagram, junto da namorada Liliana. 

 

 

Veja, agora, as imagens partilhadas por Zé na galeria que preparámos para si.

Temas: O noivo Zé Liliana O Zé Secret Story

