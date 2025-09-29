Secret Story: Em partilha rara, Zé deixa mensagem emotiva sobre a noiva Liliana

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Zé tem sido o noivo mais falado de Portugal desde as duas últimas semanas. Zé é o namorado de Liliana Oliveira, concorrente da atual edição do “Secret Story – Casa dos Segredos”. Apesar das polémicas que têm marcado a participação da jovem, o noivo não tem reagido nas suas redes sociais sobre o que se tem vindo a passar.

Foi há pouco mais de duas semanas que Liliana entrou na casa mais vigiada do país. O segredo que levou consigo foi precisamente o facto de ter sido pedida em casamento na gala de estreia — algo que os colegas de jogo ainda não sabem. Recorde, em baixo, o momento em vídeo.

Dentro da casa, a concorrente já tem dado que falar devido à sua crescente cumplicidade com Fábio, outro participante. Cá fora, Zé não tem exposto a sua opinião sobre o que pensa ou sente nas suas redes sociais, mas já esteve presente na Televisão em três momentos distintos. Primeiro, quando foi convidado dos segmentos Última Hora e do Diário para ir comentar a proximidade e a intimidade aparente entre a noiva e Fábio. Depois, em plena gala de domingo à noite, em que tivemos Zé ao telefone em direto. E ontem à noite, Zé esteve mesmo dentro da casa mais vigiada do País, na divisão do Cubo.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Aqui, o noivo de Liliana protagonizou um dos momentos mais emocionantes da Gala, algo que levou a concorrente às lágrimas. Ambos não se cruzaram fisicamente, mas Liliana teve a oportunidade de o ver pelo ecrã e leu a mensagem que este escreveu para ela.

Antes da entrada de Liliana na casa do "Secret Story - Casa dos Segredos", o jovem publicou uma declaração de amor com registos românticos do casal.

Nesta colagem de fotos, presente na galeria de imagens acima, Zé chegou mesmo a escrever esta mensagem carregada de sentimento e emoção: “O melhor de 2024 com a mulher de 2021.”

Em baixo, veja a única publicação que Zé tem no seu perfil do Instagram, junto da namorada Liliana.