Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos

Moisés Figueira foi um dos concorrentes mais polémicos d'O Triângulo, mas continua a dar muito que falar fora da casa. O ex-concorrente vai participar num campeonato de Muay Thai e Kick Boxing em dezembro, mas antes disso tem outro desafio para enfrentar: perder nove quilos até à data do combate.

A revelação foi feita pelo próprio através dos stories do Instagram. «Acredita quem quer, fica para ver quem desacredita», escreveu na legenda de uma publicação em que expõe o seu objetivo.

Pode ver tudo aqui:

Ainda se lembra de Moisés n'O Triângulo?

Natural de São Mamede de Infesta, no norte do país, Moisés tinha 25 anos quando entrou no programa, em 2023. Antes da fama, trabalhava como fiscal de autocarros e dedicava-se às artes marciais, como kickboxing, MMA e muay thai.

Dentro da casa, Moisés rapidamente deu que falar. Envolveu-se num dos momentos mais mediáticos da edição ao protagonizar um “triângulo amoroso” com Sara Sistelo e Mariana Duarte, o que gerou bastante polémica e atenção por parte dos fãs do formato. Apesar das críticas, mostrou-se sempre determinado e verdadeiro nas suas emoções, dizendo mesmo que precisava de “muito carinho” durante a experiência.

O seu percurso no programa foi marcado por altos e baixos, desde conflitos até momentos de ternura e humor, mas conquistou o público o suficiente para chegar ao 5.º lugar na final.

Depois do programa, Moisés continuou a ser falado fora da casa. A sua relação com Sara Sistelo evoluiu e acabou por ser oficializada com um pedido de namoro romântico num balão de ar quente, gesto que encantou os fãs do casal.

Com a sua personalidade forte, o físico de atleta e um lado sensível que surpreendeu muitos, Moisés Figueira tornou-se uma das figuras mais lembradas da primeira edição de “O Triângulo”: um concorrente que deixou marca tanto pelo jogo como pelo coração.