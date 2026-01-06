Entrou num reality português e agora chora a morte do irmão: «As saudades estão a dar cabo de mim»

A notícia foi avançada esta segunda-feira e deixou o País em choque: Morreu Óscar Romero, irmão de Merche e Santiago Romero. O antigo comentador do Dilema, reality show da TVI, faleceu vítima de um ataque cardíaco.

Após a manifestação de Merche Romero, foi a vez de Santiago Romero - ex-concorrente d''A Quinta' quebrar o silêncio com uma sentida homenagem nas redes sociais.

«Cresci, aprendi e o meu orgulho em ti é enorme, e as saudades já estão a dar cabo de mim! És e serás sempre o meu BIG BROTHER (irmão mais velho)», escreveu o marido de Romana.

Santiago Romero acrescentou: «Sei que estarás a olhar por nós, e vou fazer de tudo para sentir que estás orgulhoso ! Te echo de menos e te quiero mucho mi Hermano! (tenho saudades tuas e amo-te muito, irmão) 🥰»

Merche Romero não esconde a dor

Merche Romero fez uma partilha no Instagram a propósito da morte do irmão, Óscar Romero. «Meu querido irmão. Já sentimos muito a tua falta! Diz-me que estás aí… amamos-te muito. Contigo para sempre», escreveu a apresentadora do V+.

Nesta dedicatória ao irmão, acabou por acrescentar também informações relativas às cerimónias fúnebres: «Quem quiser juntar-se a nós na cerimónia das cinzas, no pós-crematório, enviem mensagem privada. Perdemos um grande homem, artista, irmão, filho, companheiro, o meu melhor amigo», rematou Merche Romero.

Óscar Romero faleceu de ataque cardíaco aos 52 anos.

