O momento mais temido da Gala chegou... Descubra quem foi o concorrente expulso do Secret Story Desafio Final

Momento da expulsão: Veja aqui quem foi o concorrente expulso da casa do Secret Story esta noite!

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, chegamos ao momento de saber quem foi o concorrente expulso. Esta Gala foi recheada de emoções e com grandes revelações no jogo, resta saber quem foi o concorrente que vai ficar pelo caminho nesta grande edição!

Veja aqui o momento mais emocionante deste domingo e todas as reações na casa e no estúdio!

A noite fica marcada pela nomeação direta de Iury mas no fim é sempre o momento do expulso que marca a Gala do Desafio Final: entre Miguel Vicente, Inês Morais, e Ossman Idrisse ou Afonso Leitão! Para um deles este caminho chegou ao fim!

No final da gala, a competição ficou entre Ossman e Afonso Leitão.

E com 70% dos votos, Afonso Leitão foi o concorrente expulso desta noite.

Ossman foi salvo com 30% dos votos!

Veja o momento mais esperado da noite e a reação de Sandrina Pratas: