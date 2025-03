Quem merece ganhar o Secret Story Desafio Final? Ossman quebra o silêncio e confessa tudo a Cristina Ferreira! A resposta surpreende

Candidato a vencedor: Ossman Idrisse revela quem considera os principais candidatos à vitória, mas não esconde o mistério por trás de sua escolha.

Ossman Idrisse, ex-concorrente do Desafio Final, esteve no programa Dois às 10 e partilhou a sua opinião sobre quem deve levar o grande prémio para casa. Eliminado na gala de domingo, 9 de março, Ossman marcou presença no Dois às 10 esta terça-feira, dia 11, onde foi questionado por Cristina Ferreira: «Para ti, quem é que merece ganhar isto?»

O ex-concorrente começou por destacar Daniela Santos, assumindo que a amiga merece o título. No entanto, à medida que refletia sobre os restantes candidatos, acabou por nomear mais participantes: «Eu conseguia fazer este exercício com oito pessoas na casa e conseguia ver justiça em todos eles a ganhar».

Para além de Daniela Santos, Ossman elogiou Iury, realçando o seu espírito genuíno e a forma como se entrega ao jogo. Já sobre Miguel Vicente e Inês Morais, considerou que são os dois principais concorrentes à vitória.

«Eu gosto muito do humor do Miguel, mas eu não faria isso que ele faz. Faria mais rapidamente isto que a Inês faz, porque ela argumenta muito bem. Para além de ser muito inteligente, muito perspicaz e observadora, tem um sentido de humor incrível», explicou Ossman.

No final, Ossman Idrisse confessou estar dividido entre os dois concorrentes: «É mesmo muito difícil, já pensei muito nisto em casa. Acho que fica muito bem entregue a qualquer um dos dois»

Agora, a decisão está nas mãos do público! Quem será o grande vencedor do Desafio Final? Dia 23 de março vamos ter a grande resposta!