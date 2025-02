Feitiço virou-se contra o feiticeiro? Após falar da família de Ossman, Miguel Vicente atinge limite com Afonso Leitão pelo mesmo motivo

A família é o limite? Miguel Vicente e Ossman chegaram a um limite e o motivo é o mesmo, a família! Veja aqui a polémica que está a dar muito que falar!

Relembre-se da situação entre Miguel Vicente e Ossman:

No Secret Story - Desafio Final, Ossman Idrisse foi chamado ao Confessionário para falar com Cláudio Ramos durante o Especial. O motivo é: Miguel Vicente.

Miguel Vicente provocou Ossman mencionando a sua família, algo que o deixou bastante alterado. O concorrente assumiu a Daniela Santos que estava prestes a explodir e que Miguel Vicente estava a chegar onde queria chegar.

Ossman Idrisse é conhecido como alguém que mantém a calma em confrontos e prefere não discutir no momento. Desta forma, foi ter com Miguel Vicente e explicou-lhe que a família era o seu limite e que daí ele não podia ir mais.

Mais tarde, durante o Especial com Cláudio Ramos, Ossman Idrisse foi chamado ao Confessionário para falar um bocado com o apresentador. O concorrente assumiu de facto que Miguel Vicente ultrapassou os limites e que a família é o seu.

Ossman Idrisse acrescentou ainda que mesmo que Miguel Vicente tenha tentado atingi-lo, não voltará a fazê-lo.

Depois do desentendimento entre Miguel Vicente e Ossman, o Afonso leitão aconselha o Miguel Vicente a não provocar mais o Ossman. O Diobo Loiro atira que não quer conselhos do concorrente, frisando que «já lhe tirou a pinta», que é convencido e com a mania que é o melhor.

Afonso Leitão pede exemplos e o Miguel Vicente avisa que não o quer por perto, e acaba por se afastar. Afonso acaba por seguir o Miguel, que se sente bastante provocado.

No confessionário, Miguel Vicente mostra-se bastante revoltado, condenando o Afonso por o querer destabilizar ao utilizar as coisas do «filho»

Relembre-se que Miguel Vicente acabou por destabilizar Ossman ao mencionar a sua família e Afonso Leitão, em missão fez exatamente o mesmo, tirou os brinquedos do filho de Miguel Vicente! Será que o feitiço virou-se contra o feiticeiro? Ora veja!