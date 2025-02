Tensão! Panelo mostra-se pouco surpreendido com comportamento de Inês Morais: «Não estava à espera de melhor (...) é do piorio»

Margarida Castro sobre Inês Morais: «Problema dela, também fico frágil com os insultos que ela me faz»

Em exclusivo digital TVI, Panelo falou com a repórter digital Rita Vassalo e esclareceu todas as questões que lhe foram feitas. O ex-concorrente do Big Brother e namorado de Margarida Castro não deixou nada por dizer.

Panelo, Inês Morais, Gabriel e Margarida Castro já não se dão e a «grupeta» teve um fim. O ex-concorrente falou sobre o jogo de Inês Morais e sobre as suas atitudes dentro da Casa.

«Não estava à espera de melhor (...) é do piorio»

O ex-concorrente do Big Brother e namorado de Margarida Castro foi questionado pela repórter digital Rita Vassalo sobre o fim da «grupeta» e este não deixou nada por dizer. Panelo esclareceu que já não fala com Gabriel e que, acima de tudo, defende sempre os dele.

Acrescentou ainda que desde sempre que tentou ver o lado da razão, mas que rapidamente percebeu que era apenas um. Panelo achava que já tinha visto tudo por parte de Gabriel, mas assim que este entrou na casa, viu ainda mais coisas. Segundo Panelo, Gabriel fez uma série de comentários, nada agradáveis, em relação a Panelo e que o afetavam mais a ele e à relação dele com Margarida.

Panelo aproveitou ainda para falar sobre a sua relação com Margarida e como tudo tem corrido bem entre os dois.