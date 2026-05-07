Militar da 1ª companhia em choque com morte trágica que está a abalar o País

Portugal está em choque com a morte de Ismael Lamela, de 23 anos. O jovem morreu na sequência de um acidente durante um salto de paraquedas em Tancos.
Paulo Andrade, militar da última 1ª Companhia, lamentou profundamente esta tragédia e fez questão de deixar uma nota de pesar no seu Instagram.
«Não te conheci pessoalmente Furriel Lamela, mas não era necessário... como tantos outros e como eu em tempos, almejavas conquistar a boina verde e pertencer a esta família que hoje chora a tua partida.
Perdemos um dos nossos...sim, és e serás sempre um dos nossos, e por mais palavras que escrevemos e digamos, só nós paraquedistas é que sabemos e sentimos o que isso é.
À tua família, coragem e respeito nesta hora.
A ti, a minha humilde continência e a minha homenagem por tudo quanto deste a Portugal e às Forças Armadas...
Até um dia camarada...descansa em paz.»
Também Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, se mostrou muito abalado. Até porque era amigo do jovem.
Morte trágica aos 23 anos. Ex-noivo de Liliana fica de rastos após perder amigo: «Custa a acreditar»
Ismael José Silva Lamela era Furriel do Exército Português e encontrava-se a frequentar o Curso de Paraquedistas em Tancos, quando sofreu um grave acidente durante um salto de paraquedas, na passada terça-feira. Após o incidente, o militar foi transportado para o hospital em estado crítico, tendo sido declarado em morte cerebral. O óbito foi confirmado pelo Exército esta quinta-feira, através de um comunicado oficial onde lamenta “profundamente este trágico desfecho” e apresenta condolências à família, amigos e camaradas do jovem militar. O Exército revelou ainda que foram disponibilizados mecanismos de apoio psicológico à família e aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.
Profundamente abalado, Zé Andrade refletiu ainda sobre a injustiça da vida perante a perda prematura do amigo. «Custa acreditar (…) que alguém tão cheio de vida e boa pessoa tenha este desfecho”, desabafou, acrescentando que esta é “daquelas que nos fica para sempre». A homenagem terminou com uma mensagem carregada de emoção: «Hoje o coração pesa, mas fica a honra de ter cruzado caminho com ele». A morte de Ismael gerou uma onda de solidariedade e pesar nas redes sociais, onde amigos, conhecidos e camaradas têm deixado mensagens de apoio e despedida ao jovem militar.
Veja a publicação do Exército Português.