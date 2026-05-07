Militar da 1ª companhia em choque com morte trágica que está a abalar o País

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

18:35
«Levou-me para um precipício»: Daniela Santo conta arrepiante história da sua vida que envolve o pai - Big Brother
05:15

«Levou-me para um precipício»: Daniela Santo conta arrepiante história da sua vida que envolve o pai

18:23
«Respeito!»: Afonso Leitão envolve-se em forte discussão com João Ricardo - Big Brother
02:23

«Respeito!»: Afonso Leitão envolve-se em forte discussão com João Ricardo

18:19
Teresa Silva e Inês Morais entram em discórdia. E o motivo é inesperado - Big Brother
03:27

Teresa Silva e Inês Morais entram em discórdia. E o motivo é inesperado

18:11
Joana Diniz tem carinho especial por concorrente. E não é João Ricardo - Big Brother
01:44

Joana Diniz tem carinho especial por concorrente. E não é João Ricardo

18:11
Missão bem-sucedida? Leomarte tenta “arranjar par” para João Ricardo. As reações são impagáveis - Big Brother
04:53

Missão bem-sucedida? Leomarte tenta “arranjar par” para João Ricardo. As reações são impagáveis

18:04
«Pareciam abutres à volta da presa»: Afonso defende Pedro contra "Trio de Odemira" - Big Brother
05:09

«Pareciam abutres à volta da presa»: Afonso defende Pedro contra "Trio de Odemira"

17:51
«Não tem dado muito a esta casa»: Pedro e Leandro voltam a trocar farpas - Big Brother
02:30

«Não tem dado muito a esta casa»: Pedro e Leandro voltam a trocar farpas

17:41
Ana atira-se a Afonso: «És tu o mais dramático» - Big Brother
06:34

Ana atira-se a Afonso: «És tu o mais dramático»

17:38
Liliana arrasa Marisa Susana: «Arranjaste um alvo fácil, a Ariana» - Big Brother
10:39

Liliana arrasa Marisa Susana: «Arranjaste um alvo fácil, a Ariana»

17:27
Flávia desabafa com Pedro. E o motivo pode surpreendê-lo - Big Brother
09:18

Flávia desabafa com Pedro. E o motivo pode surpreendê-lo

16:52
Depois de várias horas sem falar, Afonso e Leandro quebram o silêncio. E a reação dos colegas é hilariante - Big Brother
02:33

Depois de várias horas sem falar, Afonso e Leandro quebram o silêncio. E a reação dos colegas é hilariante

16:37
Acertou? Leomarte tenta desvendar o segredo da semana - Big Brother
06:30

Acertou? Leomarte tenta desvendar o segredo da semana

15:25
Hilariante! Mimos da casa têm “nova vítima” - Big Brother
02:45

Hilariante! Mimos da casa têm “nova vítima”

15:20
Liliana lança aviso sério a João Ricardo: «Não tens confiança nenhuma comigo para isso» - Big Brother
06:54

Liliana lança aviso sério a João Ricardo: «Não tens confiança nenhuma comigo para isso»

15:14
Marisa Susana volta a queixar-se a Ariana: «Estou super atarefada na cozinha e ninguém me ajuda» - Big Brother
05:18

Marisa Susana volta a queixar-se a Ariana: «Estou super atarefada na cozinha e ninguém me ajuda»

14:57
João Ricardo tenta roubar um beijo a Afonso: Veja as reações - Big Brother
02:58

João Ricardo tenta roubar um beijo a Afonso: Veja as reações

14:54
Afonso e Leandro surpreendem os colegas ao cumprir um desafio inédito - Big Brother
05:25

Afonso e Leandro surpreendem os colegas ao cumprir um desafio inédito

14:45
Tensão na cozinha. Nufla manda boca a Liliana: «Não te fica mal vir ajudar» - Big Brother
05:13

Tensão na cozinha. Nufla manda boca a Liliana: «Não te fica mal vir ajudar»

14:35
Afonso atira a Leandro: «Isso diz mais sobre ti do que sobre mim» - Big Brother
02:57

Afonso atira a Leandro: «Isso diz mais sobre ti do que sobre mim»

14:32
Pedro Jorge passa-se com Leandro e a gritaria instala-se: «Mais vale estar calado!» - Big Brother
02:10

Pedro Jorge passa-se com Leandro e a gritaria instala-se: «Mais vale estar calado!»

13:01
Ariana implacável com Afonso: «Atacas as pessoas» - Big Brother
01:27

Ariana implacável com Afonso: «Atacas as pessoas»

13:00
Bruno Simão e Afonso pegam-se numa dinâmica: «És completamente agressivo» - Big Brother
02:10

Bruno Simão e Afonso pegam-se numa dinâmica: «És completamente agressivo»

12:59
Bruno Simão e Afonso aos gritos: «Não tens humildade» - Big Brother
06:45

Bruno Simão e Afonso aos gritos: «Não tens humildade»

12:48
Leandro passa-se com João Ricardo: «Vens com provocações» - Big Brother
02:56

Leandro passa-se com João Ricardo: «Vens com provocações»

12:47
João Ricardo rasga postura de Leandro: «Nunca vi nada tão feio» - Big Brother
06:06

João Ricardo rasga postura de Leandro: «Nunca vi nada tão feio»

Acompanhe ao minuto

Militar da 1ª Companhia em choque com morte trágica que está a abalar o País

Militar da 1ª Companhia em choque com morte trágica que está a abalar o País - Big Brother
Militar da 1ª companhia em choque com morte trágica que está a abalar o País

Paulo Andrade lamentou a morte do paraquedista Furriel Lamela num acidente em Tancos

Portugal está em choque com a morte de Ismael Lamela, de 23 anos. O jovem morreu na sequência de um acidente durante um salto de paraquedas em Tancos.

Paulo Andrade, militar da última 1ª Companhia, lamentou profundamente esta tragédia e fez questão de deixar uma nota de pesar no seu Instagram.

«Não te conheci pessoalmente Furriel Lamela, mas não era necessário... como tantos outros e como eu em tempos, almejavas conquistar a boina verde e pertencer a esta família que hoje chora a tua partida.

Perdemos um dos nossos...sim, és e serás sempre um dos nossos, e por mais palavras que escrevemos e digamos, só nós paraquedistas é que sabemos e sentimos o que isso é.

À tua família, coragem e respeito nesta hora.

A ti, a minha humilde continência e a minha homenagem por tudo quanto deste a Portugal e às Forças Armadas...

Até um dia camarada...descansa em paz.»

Também Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, se mostrou muito abalado. Até porque era amigo do jovem.

Morte trágica aos 23 anos. Ex-noivo de Liliana fica de rastos após perder amigo: «Custa a acreditar» 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
O luto tomou conta de Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, após a morte trágica do amigo Ismael José Silva Lamela, de apenas 23 anos. Nas redes sociais, Zé partilhou uma sentida homenagem ao jovem militar, recordando a amizade de infância que os unia e as memórias felizes que ficarão para sempre. «Hoje o acordar foi diferente», escreveu, confessando a dificuldade em aceitar a perda de alguém que descreve como «cheio de vida e boa pessoa». As palavras emocionadas rapidamente tocaram seguidores e amigos próximos, numa altura marcada pela dor e consternação.

Ismael José Silva Lamela era Furriel do Exército Português e encontrava-se a frequentar o Curso de Paraquedistas em Tancos, quando sofreu um grave acidente durante um salto de paraquedas, na passada terça-feira. Após o incidente, o militar foi transportado para o hospital em estado crítico, tendo sido declarado em morte cerebral. O óbito foi confirmado pelo Exército esta quinta-feira, através de um comunicado oficial onde lamenta “profundamente este trágico desfecho” e apresenta condolências à família, amigos e camaradas do jovem militar. O Exército revelou ainda que foram disponibilizados mecanismos de apoio psicológico à família e aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Profundamente abalado, Zé Andrade refletiu ainda sobre a injustiça da vida perante a perda prematura do amigo. «Custa acreditar (…) que alguém tão cheio de vida e boa pessoa tenha este desfecho”, desabafou, acrescentando que esta é “daquelas que nos fica para sempre». A homenagem terminou com uma mensagem carregada de emoção: «Hoje o coração pesa, mas fica a honra de ter cruzado caminho com ele». A morte de Ismael gerou uma onda de solidariedade e pesar nas redes sociais, onde amigos, conhecidos e camaradas têm deixado mensagens de apoio e despedida ao jovem militar.

Veja a publicação do Exército Português.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Paraquedista Paulo Andrade

Fora da Casa

Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Há 21 min
Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Há 1h e 51min
Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Há 2h e 17min
Fora do Secret Story, ex-concorrente vive pesadelo com a mãe: «Descobrimos o tumor...»

Fora do Secret Story, ex-concorrente vive pesadelo com a mãe: «Descobrimos o tumor...»

Há 2h e 19min
Quem é a mulher misteriosa dos vídeos de Diogo? Longe de Ariana, ex-concorrente é obrigado a justificar-se

Quem é a mulher misteriosa dos vídeos de Diogo? Longe de Ariana, ex-concorrente é obrigado a justificar-se

Há 2h e 57min
Bronze invejável antes do verão? Este é o truque infalível de Bárbara Parada: e só precisa de dois minutos

Bronze invejável antes do verão? Este é o truque infalível de Bárbara Parada: e só precisa de dois minutos

Há 3h e 20min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Ontem às 16:44
Entrou com tudo, mas não convenceu. Esta é a posição de Liliana no ranking de popularidade

Entrou com tudo, mas não convenceu. Esta é a posição de Liliana no ranking de popularidade

Hoje às 12:19
Toda a verdade. Ana Cristina "abre o jogo" e expõe prints das conversas privadas com Pedro Jorge

Toda a verdade. Ana Cristina "abre o jogo" e expõe prints das conversas privadas com Pedro Jorge

Hoje às 10:35
Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

8 fev, 18:19
No primeiro Dia da Mãe sem o filho, mãe de Maycon recebe mensagem: «Encontrar algum conforto nas memórias...»

No primeiro Dia da Mãe sem o filho, mãe de Maycon recebe mensagem: «Encontrar algum conforto nas memórias...»

Ontem às 14:54
Ver Mais

Notícias

Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Há 21 min
Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Há 1h e 51min
Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Há 2h e 17min
Fora do Secret Story, ex-concorrente vive pesadelo com a mãe: «Descobrimos o tumor...»

Fora do Secret Story, ex-concorrente vive pesadelo com a mãe: «Descobrimos o tumor...»

Há 2h e 19min
Quem é a mulher misteriosa dos vídeos de Diogo? Longe de Ariana, ex-concorrente é obrigado a justificar-se

Quem é a mulher misteriosa dos vídeos de Diogo? Longe de Ariana, ex-concorrente é obrigado a justificar-se

Há 2h e 57min
Ver Mais Notícias

Opinião

Teresa Silva e Inês Morais entram em discórdia. E o motivo é inesperado

Teresa Silva e Inês Morais entram em discórdia. E o motivo é inesperado

Há 27 min
Joana Diniz tem carinho especial por concorrente. E não é João Ricardo

Joana Diniz tem carinho especial por concorrente. E não é João Ricardo

Há 35 min
Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

5 mai, 09:35
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Há 1h e 51min
Liliana lança aviso sério a João Ricardo: «Não tens confiança nenhuma comigo para isso»
06:54

Liliana lança aviso sério a João Ricardo: «Não tens confiança nenhuma comigo para isso»

Há 3h e 26min
João Ricardo atira a Leandro: «Foste com essa conversa para cima do Dylan e do Bruno e achas que vais fazer o mesmo comigo»
04:01

João Ricardo atira a Leandro: «Foste com essa conversa para cima do Dylan e do Bruno e achas que vais fazer o mesmo comigo»

Hoje às 00:40
«Saiu o tiro pela culatra?»: Afonso é confrontado após atribuir 'às cegas' imunidade a Leandro
01:30

«Saiu o tiro pela culatra?»: Afonso é confrontado após atribuir 'às cegas' imunidade a Leandro

Ontem às 21:52
25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Ontem às 12:38
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Solange Tavares submete-se a cirurgia de aumento mamário: veja o antes e depois!

Solange Tavares submete-se a cirurgia de aumento mamário: veja o antes e depois!

Há 1h e 59min
Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Ontem às 12:44
Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Ontem às 12:32
"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

Ontem às 08:33
Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

5 mai, 16:56
Ver Mais Outros Sites