Militar da 1ª companhia em choque com morte trágica que está a abalar o País

Portugal está em choque com a morte de Ismael Lamela, de 23 anos. O jovem morreu na sequência de um acidente durante um salto de paraquedas em Tancos.

Paulo Andrade, militar da última 1ª Companhia, lamentou profundamente esta tragédia e fez questão de deixar uma nota de pesar no seu Instagram.

«Não te conheci pessoalmente Furriel Lamela, mas não era necessário... como tantos outros e como eu em tempos, almejavas conquistar a boina verde e pertencer a esta família que hoje chora a tua partida.

Perdemos um dos nossos...sim, és e serás sempre um dos nossos, e por mais palavras que escrevemos e digamos, só nós paraquedistas é que sabemos e sentimos o que isso é.

À tua família, coragem e respeito nesta hora.

A ti, a minha humilde continência e a minha homenagem por tudo quanto deste a Portugal e às Forças Armadas...

Até um dia camarada...descansa em paz.»

Também Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, se mostrou muito abalado. Até porque era amigo do jovem.

Morte trágica aos 23 anos. Ex-noivo de Liliana fica de rastos após perder amigo: «Custa a acreditar»

O luto tomou conta de Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, após a morte trágica do amigo Ismael José Silva Lamela, de apenas 23 anos. Nas redes sociais, Zé partilhou uma sentida homenagem ao jovem militar, recordando a amizade de infância que os unia e as memórias felizes que ficarão para sempre. «Hoje o acordar foi diferente», escreveu, confessando a dificuldade em aceitar a perda de alguém que descreve como «cheio de vida e boa pessoa». As palavras emocionadas rapidamente tocaram seguidores e amigos próximos, numa altura marcada pela dor e consternação.