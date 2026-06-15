Já é conhecido o primeiro finalista do Desafio Final! Este concorrente conquistou o passaporte para a final

A grande final do Secret Story: Desafio Final está cada vez mais próxima e esta noite ficou marcada por um momento decisivo para os concorrentes ainda em jogo.

Ao longo da gala, os participantes tiveram a oportunidade de conquistar um dos objetivos mais desejados desta fase da competição: um passaporte direto para a final, garantindo desde já a permanência na casa até à última semana.

Depois de ultrapassar o desafio proposto pela Voz, foi Marisa Susana quem levou a melhor e assegurou um lugar na grande final do reality show da TVI, que será no dia 26 de junho.

A conquista foi recebida com emoção dentro da casa, já que representa uma enorme vantagem numa altura em que qualquer erro pode ditar a saída da competição.

A corrida à vitória entra agora na sua fase mais intensa.