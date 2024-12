Em partilha única, Patrícia Carvalho mostra-se emocionada: «Se era mais fácil? Era»

Patrícia Carvalho, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, usou as suas redes sociais para fazer uma partilha única e emocionante.

A ex-concorrente escreveu um texto quase poético sobre a sua vida atualmente e como é que chegou àquele momento,

«Sábado enquanto assistia ao pôr do sol durante o voo de paris para Lisboa emocionei-me num momento de retrospecção. Sou tão grata pela vida que tenho, pela oportunidade de viver numa cidade maravilhosa como Paris, trabalhar na profissão que escolhi para mim e ter tido oportunidade de participar no que é o sonho de muitas pessoas, num reality show. Ser livre para agarrar sonhos antigos sem ter de abdicar da minha vida. Se é cansativo viajar todos os fins de semana? É. Se mudava alguma coisa? Não.

Se ainda podia estar sentada no sofá na casa dos meus pais a queixar-me da vida e do quão mal pago e respeitado é um docente em Portugal? Podia. Se era mais fácil? Era. Mas um dia decidi fazer as malas e embarcar sozinha num voo só de ida rumo a Paris para aproveitar uma oportunidade de trabalho animadora. Decidi deixar a minha família e a minha vida para trás e começar do zero num novo país, num novo trabalho e numa nova língua, a qual não falava e pouco percebia. Se foi difícil? Foi. Mas não me arrependo nem por um segundo. Sou extremamente grata por ter agarrado aquela oportunidade, por ter tido a coragem de ir sem pensar duas vezes e por não ter medo de dizer que sim à mudança. A vida é tão boa quando ultrapassamos os nossos receios e acreditamos em nós.

Por isso se tiverem medo vão com medo mesmo e nunca permitam que vos digam que não são capazes. E se disserem, provem o contrário!

Fica aqui o meu desabafo»

Recorde-se que o segredo de Patrícia Carvalho era «sou cúmplice da Voz»