Patrícia Carvalho sobre o seu jogo no Desafio Final: «Preparei-me muito cá fora»

Patrícia Carvalho foi expulsa do Secret Story - Desafio Final no passado sábado, dia 11 de janeiro de 2025. Não conseguiu permanecer mais tempo do que permaneceu na oitava edição da Casa dos Segredos, mas desta vez entrou mais ativa no jogo.

No Dois às 10, em conversa com Cláudio Ramos, Patrícia Carvalho fez o balanço da sua experiência nesta sua segunda entrada num reality show, explicando também um pouco do seu jogo. Confessou que tinha consciência do risco que corria, ao assumir um papel mais agerrido e direto enquanto jogadora, estando mais susceptível a críticas: «Não me arrependo mesmo (...) Preparei-me muito cá fora».

Veja tudo:

Cláudio Ramos aproveitou a oportunidade para tentar perceber melhor o ambiente que se vive na casa. A situação da existencia de grupos tem dado que falar e, por isso, o apresentador questionou: «Há grupos dentro da Casa?».

Veja a resposta surpreendente de Patrícia: