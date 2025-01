Patrícia Carvalho faz rasteira a Inês Morais? Veja as imagens e as reações das concorrentes

Inês Morais acusou Patrícia Carvalho de lhe fazer uma rasteira de propósito na casa de banho.

As duas concorrentes viram as imagens e reagiram à polémica.

Patrícia Carvalho e Inês Morais protagonizaram um momento polémico no Secret Story - Desafio Final. Inês acusou Patrícia de lhe pregar uma rasteira de propósito na casa de banho e chateou-se a sério com a concorrente.

«Oh Patrícia, há uma coisa que eu não te admito e essa é uma delas! Não, não desculpo. Não te admito, eu tenho problemas de saúde e se eu caísse podia ser muito grave», disse Inês Morais, perante um pedido de desculpas entre risos de Patrícia Carvalho.

No Especial do passado dia 7 de janeiro, com Cláudio Ramos, as duas concorrentes foram confrontadas com as imagens do sucedido e reagiram às mesmas.

Veja as imagens aqui:

«Eu senti um pé e pensei ‘esta aqui fez de propósito, fez-me uma rasteira de propósito’ (…). Pronto, se por acaso não foi, eu peço desculpa», disse Inês Morais.

Já Patrícia Carvalho garantiu que não fez de propósito: «Nós estamos sempre a picar uma à outra na brincadeira e quando ela me confrontou o 'desculpa' foi em tom de brincadeira, porque eu achei que ela estava a brincar», disse.

«Não foi de todo para fazer uma rasteira, até porque isso é uma brincadeira perigosa e eu nunca o iria fazer, nunca iria pôr em causa a tua saúde, nem a ti nem a ninguém. É uma brincadeira perigosa com a qual não compactuo. Fiquei um bocado magoada e chateada com a situação pela acusação em si e a minha atitude mudou», acrescentou.

Veja as reações aqui: