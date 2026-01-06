Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Ana Maria, mãe de Patrícia Silva do Big Brother 2022, passou por uma fase muito difícil na sua vida. No espaço de três meses recebeu a notícia de que o marido sofria de cancro do pâncreas e descobriu que também ela tinha um cancro, no caso, um cancro oculto. O pai dos filhos infelizmente não resistiu e acabou por falecer: «Tínhamos acabado de enterrar o meu pai e tínhamos a minha mãe a recuperar de uma cirurgia», refere Patrícia.

A ex concorrente do Big Brother 2022 explicou: «Ela tinha dores de garganta, não conseguia engolir e foram encontradas metástases, só não sabiam de onde vinham, o cancro era oculto», explicou.

Ana Maria foi operada dia 27 de maio de 2019 e o marido acabou por falecer a 30 de maio de 2019. «O meu pai pediu para vir morrer a casa», disse Joana, irmã gémea da ex concorrente. Patrícia explicou que o pai nos últimos dias de vida, já quase sem falar, conseguiu perguntar como é que tinha corrido a operação de Ana Maria.

A mãe de Patrícia assume ter-se ido muito abaixo quando, por consequência dos tratamentos ter ficado com a dentição muito debilitada. «Eu nunca vi a minha mãe sem um dente», frisa Patrícia. Embora Ana Maria tenha ficado sem alguns dentes, sempre utilizou a prótese em frente a quem quer que fosse.

No final do ano passado, Ana Maria foi sujeita a uma operação que lhe trouxe, de novo, o sorriso que sempre se gabou de ter. Acabou ainda por confessar a Cristina Ferreira o seguinte: «No Natal eu vi o bacalhau, o leitão, o marisco e só comi as minhas papinhas», disse em tom de riso, logo depois de o médico dentista Miguel Almeida a ter elogiado.