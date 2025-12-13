Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

Ao Minuto

19:56
Só visto! Marisa acaba de "nomear" Cláudio Ramos como babysitter dos seus filhos - Big Brother
00:56

Só visto! Marisa acaba de "nomear" Cláudio Ramos como babysitter dos seus filhos

19:55
Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem - Big Brother
01:23

Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem

19:43
Entre beijos e abraços, Fábio atira Liliana para cima da cama - Big Brother
01:53

Entre beijos e abraços, Fábio atira Liliana para cima da cama

19:35
Ana deixa colegas em nervos: «Vou sair daqui com o meu segredo por descobrir» - Big Brother
02:33

Ana deixa colegas em nervos: «Vou sair daqui com o meu segredo por descobrir»

19:17
Ana tenta despistar o seu segredo: «Têm de ver as pistas das festas...» - Big Brother
02:05

Ana tenta despistar o seu segredo: «Têm de ver as pistas das festas...»

19:10
«Será que vinha para aqui a santa milagrosa?»: Liliana e Inês discutem segredo de ana - Big Brother
01:23

«Será que vinha para aqui a santa milagrosa?»: Liliana e Inês discutem segredo de ana

19:03
Tarde de jogos! Concorrente enfrentam-se numa desafiante batalha de dominó - Big Brother
03:27

Tarde de jogos! Concorrente enfrentam-se numa desafiante batalha de dominó

18:34
Leandro e Liliana "cortam na casaca" de Pedro: «Ele tem muitos traumas...» - Big Brother
02:33

Leandro e Liliana "cortam na casaca" de Pedro: «Ele tem muitos traumas...»

18:15
Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha - Big Brother
05:35

Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha

18:01
«Faz um ano...»: Marcelo Palma faz partilha única em pleno Diário do Secret Story - Big Brother
02:51

«Faz um ano...»: Marcelo Palma faz partilha única em pleno Diário do Secret Story

18:01
Cândido Pereira revela quem quer que saia e lança desafio: «Ela tem muita moral, quero dizer-lhe umas coisas aqui» - Big Brother
02:51

Cândido Pereira revela quem quer que saia e lança desafio: «Ela tem muita moral, quero dizer-lhe umas coisas aqui»

17:42
Leandro defende Pedro das críticas aguçadas dos colegas: «Vocês não estão com eles!» - Big Brother
05:35

Leandro defende Pedro das críticas aguçadas dos colegas: «Vocês não estão com eles!»

17:41
Enquanto Pedro chora no quarto, concorrentes "rasgam-no" nas costas: «Manipula e tenta controlar» - Big Brother
05:35

Enquanto Pedro chora no quarto, concorrentes "rasgam-no" nas costas: «Manipula e tenta controlar»

17:40
Inconsolável! Pedro perde-se em lágrimas no colo de Marisa: «Eu não consigo...» - Big Brother
05:35

Inconsolável! Pedro perde-se em lágrimas no colo de Marisa: «Eu não consigo...»

17:32
Leandro recebe chorrilho de críticas: «Eu tinha vergonha, esfregava a minha cara com...» - Big Brother
02:11

Leandro recebe chorrilho de críticas: «Eu tinha vergonha, esfregava a minha cara com...»

17:28
Leandro em guerra com concorrente: «Só falas de mim, estás desesperado, tem vergonha!» - Big Brother
03:45

Leandro em guerra com concorrente: «Só falas de mim, estás desesperado, tem vergonha!»

17:22
Ana e Liliana trocam insultos e acusações: «Lá fora, vais dar um pontapé ao Fábio» - Big Brother
03:42

Ana e Liliana trocam insultos e acusações: «Lá fora, vais dar um pontapé ao Fábio»

17:13
«Desgraçado daquele que levar contigo!»: Leandro perde a cabeça com Liliana - Big Brother
03:06

«Desgraçado daquele que levar contigo!»: Leandro perde a cabeça com Liliana

17:09
Isabel Figueira rendida a concorrente: «Traz leveza à casa» - Big Brother
00:34

Isabel Figueira rendida a concorrente: «Traz leveza à casa»

16:32
Liliana lança farpa e Pedro não se deixa ficar: «O rei que faça» - Big Brother
02:49

Liliana lança farpa e Pedro não se deixa ficar: «O rei que faça»

16:04
Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes - Big Brother
03:05

Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes

15:19
Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido - Big Brother
02:59

Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido

15:09
Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu - Big Brother
01:10

Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu

15:00
Viral na Internet: O momento em que Fábio imita Leandro que está a dar que falar - Big Brother
01:04

Viral na Internet: O momento em que Fábio imita Leandro que está a dar que falar

14:48
Vídeo dos filhos ou passaporte para a final? Pedro e Marisa definem estratégias para o jogo - Big Brother
01:35

Vídeo dos filhos ou passaporte para a final? Pedro e Marisa definem estratégias para o jogo

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

  • Secret Story
  • Há 1h e 28min
Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos - Big Brother

Morreu Paula Coelho aos 47 anos, ex-concorrente da primeira edição da Quinta das Celebridades.

A apresentadora Paula Coelho, que participou na primeira edição da Quinta das Celebridades, morreu aos 47 anos. A notícia foi avançada pela irmã da apresentadora na manhã deste sábado, dia 14 de dezembro, através de uma mensagem nas redes sociais: «Tiveste que ir, eu sei, mas eu não consigo imaginar a minha vida sem ti».

A apresentadora tinha sofrido recentemente um acidente vascular cerebral (AVC), momento em que lhe foi diagnosticado um cancro em estado avançado. Paula Coelho não resistiu à doença.

A ex-concorrente marcou presença na primeira edição da Quinta das Celebridades, em 2004, formato televisivo que marcou a televisão portuguesa.

 

Relacionados

“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»
Temas: Paula Coelho Quinta das Celebridades

Fora da Casa

Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Há 21 min
Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

Há 31 min
Estrela da Quinta das Celebridades morre aos 47 anos, vítima de um cancro

Estrela da Quinta das Celebridades morre aos 47 anos, vítima de um cancro

Há 1h e 36min
Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Há 2h e 4min
Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

Há 2h e 9min
Ex-concorrente do “Big Brother” denuncia agressões e relata ferimentos

Ex-concorrente do “Big Brother” denuncia agressões e relata ferimentos

Hoje às 15:15
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia
03:09

«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia

Hoje às 12:18
Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu
01:10

Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu

Hoje às 15:09
Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes
03:05

Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes

Hoje às 16:04
Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido
02:59

Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido

Hoje às 15:19
O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

Hoje às 15:15
Ver Mais

Notícias

Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Há 21 min
Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

Há 1h e 28min
Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Há 2h e 4min
Ex-concorrente do “Big Brother” denuncia agressões e relata ferimentos

Ex-concorrente do “Big Brother” denuncia agressões e relata ferimentos

Hoje às 15:15
Vera "abre as portas" da sua vida privada e mostra as filhas pela primeira vez

Vera "abre as portas" da sua vida privada e mostra as filhas pela primeira vez

Hoje às 13:59
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Hoje às 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Ontem às 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Ontem às 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

Ontem às 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Ontem às 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado do filho e das avós do jovem, Cristina Ferreira partilha curiosidade... que envolve João Monteiro: "Disse logo"

Ao lado do filho e das avós do jovem, Cristina Ferreira partilha curiosidade... que envolve João Monteiro: "Disse logo"

Há 2h e 6min
"O que é que se passa?": Nelson Fernandes surge irreconhecível... e Solange Tavares já reagiu!

"O que é que se passa?": Nelson Fernandes surge irreconhecível... e Solange Tavares já reagiu!

Hoje às 14:12
Foi dia de casamento para Lisa Schincariol e Igor Rodríguez!

Foi dia de casamento para Lisa Schincariol e Igor Rodríguez!

Hoje às 12:38
Ex-concorrente do "Big Brother": "A polícia disparou contra nós"

Ex-concorrente do "Big Brother": "A polícia disparou contra nós"

Hoje às 10:50
Com filha bebé, Francisco Macau explica ausência: "As duas últimas semanas foram difíceis"

Com filha bebé, Francisco Macau explica ausência: "As duas últimas semanas foram difíceis"

Ontem às 20:48
Ver Mais Outros Sites