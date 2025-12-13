Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

A apresentadora Paula Coelho, que participou na primeira edição da Quinta das Celebridades, morreu aos 47 anos. A notícia foi avançada pela irmã da apresentadora na manhã deste sábado, dia 14 de dezembro, através de uma mensagem nas redes sociais: «Tiveste que ir, eu sei, mas eu não consigo imaginar a minha vida sem ti».

A apresentadora tinha sofrido recentemente um acidente vascular cerebral (AVC), momento em que lhe foi diagnosticado um cancro em estado avançado. Paula Coelho não resistiu à doença.

A ex-concorrente marcou presença na primeira edição da Quinta das Celebridades, em 2004, formato televisivo que marcou a televisão portuguesa.