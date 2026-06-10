Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Paulo Andrade, conhecido do público pela sua participação como instrutor da 1.ª Companhia, emocionou os telespectadores ao partilhar uma das histórias mais marcantes da sua vida pessoal durante uma conversa no programa 'Dois às 10', da TVI.

O antigo militar revelou que o seu casamento atravessou uma fase particularmente difícil, levando-o a tomar uma decisão que parecia definitiva. Após 22 anos de vida em comum, Paulo Andrade e a mulher decidiram seguir caminhos separados.

“Nós decidimos que o melhor era mesmo separar, até para o nosso bem e para o bem dos filhos. Vivemos em casas separadas cerca de dois anos”, recordou.

Apesar da separação, o destino tinha outros planos para o casal. Durante esse período afastados, ambos tiveram a oportunidade de refletir sobre a relação e perceber aquilo que realmente era importante.

“Começámos a perceber que não fazia sentido e que havia coisas que nós achávamos que eram muito importantes ou que nos causavam incómodo, ou que nos chateávamos, que afinal de contas eram muito pequeninas”, explicou Paulo Andrade.

A distância acabou por aproximá-los novamente. Com uma nova perspetiva sobre a vida a dois e uma maior valorização do que os unia, o casal decidiu dar uma segunda oportunidade ao amor.

Mas Paulo Andrade quis tornar esse recomeço ainda mais especial. Em segredo, preparou uma surpresa para a mulher e organizou um novo casamento, escolhendo uma data carregada de simbolismo: “Marquei para o dia que fazíamos os 25 anos do primeiro casamento”, revelou.

A cerimónia decorreu de forma simples, discreta e rodeada apenas das pessoas mais importantes das suas vidas. “Fomos almoçar fora e levámos os filhos e assinámos o papel. Foi uma festa privada”, contou.