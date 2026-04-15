«Matei um homem»: Este ex-concorrente carrega o segredo mais pesado do Secret Story

Paulo Rosa ficou para sempre associado a um dos segredos mais marcantes e controversos da história da Casa dos Segredos: “Matei um homem”. A revelação, feita durante a sua participação na segunda edição do reality show da TVI, chocou colegas e telespectadores, tornando-o numa das figuras mais faladas dessa edição.

Ex-militar, Paulo explicou dentro da casa que tudo aconteceu durante uma missão no Afeganistão, onde esteve ao serviço das forças armadas. Segundo o próprio, o episódio ocorreu num contexto de conflito, tendo alegado que agiu em legítima defesa, numa situação limite.

A sua participação ficou assim marcada por um dos segredos mais impactantes do formato, que ainda hoje é recordado como um dos momentos mais intensos e inesperados do Secret Story em Portugal.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Paulo Rosa fora do Secret Story.