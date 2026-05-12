Namorou com uma cantora famosa, mas o amor acabou. Aos 51 anos e passado duas décadas volta a ser pai

Paulo Sousa, que participou no Big Brother 2023, partilhou este fim de semana uma das notícias mais especiais da sua vida: vai voltar a ser pai quase 21 anos depois.

Foi através do Instagram que o ex-concorrente da TVI revelou a novidade aos seguidores, mostrando uma fotografia ao lado da companheira, Carla Teixeira, já com uma visível barriga de grávida.

Na emotiva publicação, Paulo Sousa confessou estar a viver uma felicidade difícil de explicar: «Passados quase 21 anos... Volto a sentir esta emoção. Uma alegria impossível de explicar por palavras, daquelas que nos enchem o coração por completo e nos fazem olhar para a vida de uma forma ainda mais especial», escreveu.

O ex-participante do reality show garantiu ainda que este é um momento muito desejado pelo casal: «Hoje, partilho convosco a nossa novidade feliz... Um momento muito desejado, muito esperado e que já transborda amor antes mesmo de chegar», acrescentou.

Aos 51 anos, Paulo Sousa admite que este novo capítulo tem um significado ainda mais especial: «A vida mostra-me que nunca é tarde para recomeçar, para voltar a sentir este amor e esta felicidade de ser pai outra vez», confessou.

Na mesma mensagem, o antigo concorrente prometeu viver esta nova experiência de forma intensa e dedicada: «Se há algo que prometo, é dar a minha melhor versão, viver cada momento intensamente e estar presente para ver crescer este novo amor da minha vida», afirmou.

O texto terminou com uma reflexão emocionada sobre o impacto do tempo e das emoções: «Há emoções que o tempo não apaga... Apenas se tornam ainda mais especiais», rematou.