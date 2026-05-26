Reviravolta na vida de ex-Big Brother: vai ser pai aos 51 anos e já se sabe o sexo do bebe

Aos 51 anos, Paulo Sousa decidiu partilhar com os seguidores um dos momentos mais marcantes da sua vida pessoal. O antigo concorrente do Big Brother vai voltar a ser pai, uma notícia que apanhou os fãs de surpresa e rapidamente gerou uma onda de mensagens de carinho.

O anúncio chegou através das redes sociais, onde o ex-concorrente revelou também o sexo do bebé: uma menina. Uma revelação que tornou o momento ainda mais especial para quem acompanha o seu percurso.

Num registo assumidamente emotivo, Paulo Sousa abriu o coração e mostrou o impacto desta nova etapa. Ainda que a sua relação atual se mantenha fora do olhar público, o ex-concorrente optou por abrir uma exceção para dividir esta felicidade com quem o segue.

“Que a vida me pinte os dias de rosa… porque a nossa princesa está a caminho 💖👶✨ O nosso coração já tem dona. É uma menina 🌸🎀”, escreveu.

Numa outra partilha, Paulo Sousa revelou que esta não é apenas uma novidade, mas sim um regresso a uma emoção antiga, vivida quase duas décadas depois. “Passados quase 21 anos… volto a sentir esta emoção”, confessou.

Entre palavras de gratidão e felicidade, o ex-concorrente descreveu ainda a intensidade do momento, sublinhando a forma como esta fase o está a transformar e a fazer olhar para a vida de forma diferente.