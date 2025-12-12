Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Ao Minuto

11:44
Leandro e Liliana aos gritos um com o outro «És mesmo baixo nível»
03:14

Leandro e Liliana aos gritos um com o outro «És mesmo baixo nível»

11:30
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»
05:03

Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»

11:00
Marisa e Leandro cortam na casaca dos colegas «Em certas situações ela desceu ao nível deles»
02:27

Marisa e Leandro cortam na casaca dos colegas «Em certas situações ela desceu ao nível deles»

10:36
Leandro lança farpa a Liliana «Tu aqui não precisas de tomar um banho de água fria, lá fora é que vais levar uma banhada de água fria. »
01:01

Leandro lança farpa a Liliana «Tu aqui não precisas de tomar um banho de água fria, lá fora é que vais levar uma banhada de água fria. »

10:18
Liliana e Marisa dizem saber o segredo da Ana «Nunca pensei que fosse tão fácil»
01:17

Liliana e Marisa dizem saber o segredo da Ana «Nunca pensei que fosse tão fácil»

10:02
Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...» - Big Brother

Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»

23:45
«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana
02:22

«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana

23:37
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
02:58

Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

23:27
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"
02:46

Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"

23:21
Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário
02:47

Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário

23:14
Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação
02:15

Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação

23:09
Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana
02:23

Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana

23:00
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
01:24

«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa

22:53
Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim»
05:06

Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim»

22:42
Azedou. Pedro chateia-se com Marisa: «Incoerente»
03:08

Azedou. Pedro chateia-se com Marisa: «Incoerente»

22:38
Pedro questiona Marisa sobre a preocupação com Fábio
03:35

Pedro questiona Marisa sobre a preocupação com Fábio

22:33
Pedro apático e pensativo após Marisa falar que Ana tem interesse nele
00:48

Pedro apático e pensativo após Marisa falar que Ana tem interesse nele

22:21
Marisa é clara: «Vim para levar eu o cheque para casa»
02:47

Marisa é clara: «Vim para levar eu o cheque para casa»

22:20
«Saía hoje só para dar a vitória à Liliana». Afirmação de Fábio deixa todos em choque
05:45

«Saía hoje só para dar a vitória à Liliana». Afirmação de Fábio deixa todos em choque

22:06
Muito nervosa, Ana justifica-se: «Afinal, o que sente por Pedro?»
01:59

Muito nervosa, Ana justifica-se: «Afinal, o que sente por Pedro?»

22:04
«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos
06:12

«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos

21:53
Marisa afirma que Ana está interessada em Pedro e este fica de olhos arregalados
02:39

Marisa afirma que Ana está interessada em Pedro e este fica de olhos arregalados

21:51
Cristina Ferreira confronta Marisa e Pedro com as maiores discussões: «Têm noção do que já foi dito?»
01:59

Cristina Ferreira confronta Marisa e Pedro com as maiores discussões: «Têm noção do que já foi dito?»

21:49
Pedro e Marisa são confrontados com a revolta dos colegas e esta foi a reação
06:11

Pedro e Marisa são confrontados com a revolta dos colegas e esta foi a reação

21:15
Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas
08:44

Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

  Secret Story
  • Há 44 min
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Pedro Bianchi Prata prestou uma homenagem arrepiante a alguém muito especial.

Pedro Bianchi Prata está de luto. Morreu um grande amigo do noivo de Maria Botelho Moniz e esta quinta-feira, 11 de dezembro, foi o dia do último adeus a Vasco, que partilhava com o piloto a paixão pelas motas.

Nas redes sociais, Pedro Bianchi Prata prestou uma homenagem arrepiante ao amigo especial. «Hoje foi o dia da última despedida do Vasco. Um dia difícil, em que tivemos de dizer adeus a alguém que marcou a vida de muita gente», começou por escrever.

E prosseguiu: «Foi importante reencontrar tantos amigos dele: família, amigos de infância, pessoas das motas e das aventuras de tantos anos. Esta despedida foi importante porque chorámos juntos, rimos juntos, lembrámos histórias antigas e aventuras que vivemos. São memórias que nos deixam sempre um sorriso nos lábios.»

«Muita gente veio agradecer-me pelas palavras que escrevi antes, mas não precisam de agradecer. Eu apenas disse aquilo que sempre senti e aquilo que todos sabemos: o Vasco foi especial e vai continuar presente na nossa memória e no nosso coração», adiantou ainda o noivo de Maria Botelho Moniz. «Com ele deixei também um bocadinho do deserto, um bocadinho da areia e das dunas, porque ele sempre me dizia que um dia queria ir lá andar de moto comigo. Não aconteceu… mas levei um pouco desse sonho com ele», disse.

«A vida muda muito depressa, às vezes de um momento para o outro. Hoje senti isso outra vez», findou. 

Veja tudo aqui:

