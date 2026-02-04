«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Pedro Bianchi Prata, piloto e companheiro de Maria Botelho Moniz, voltou a emocionar os seguidores com uma partilha tocante sobre o filho Vicente, que cresce a olhos vistos. O pequeno tem acompanhado o pai em diversas atividades do dia-a-dia, participando na rotina familiar de forma cada vez mais ativa.

Num reels publicado no Instagram, Pedro Bianchi Prata descreveu a dinâmica familiar vivida no passado domingo, dia 1 de fevereiro. O vídeo mostra os momentos especiais do dia em que o pequeno Vicente foi incluído em várias atividades.

«Nem todos os dias são iguais. Hoje foi daqueles dias bons de verdade. O Vicente está numa fase incrível —conversa, opina, observa tudo. De manhã ficou com a mãe, depois veio comigo: Offroad Center, brincadeiras, moto 4, ajudar nas arrumações como se fosse gente grande.», escreveu Pedro Bianchi Prata na legenda do reels.

O piloto mencionou ainda a visita aos estúdios da Gala da 1ª Companhia, onde a criança pôde observar o trabalho da mãe nos bastidores da televisão.

«Terminámos o dia a ir ver a mãe trabalhar, a "tropa", como ele diz. Estúdio, câmaras, televisões… olhos atentos e curiosos. Um dia simples, vivido devagar, exatamente como gosto.», completou.