Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

Pedro Bianchi Prata está de luto. Morreu um dos seus grandes amigos, Jorge Brandão, num trágico acidente enquanto participava no Rally de Marrocos. O noivo de Maria Botelho Moniz recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao piloto.

«Não há palavras para descrever o dia de hoje… Ainda estou em choque, ainda custa acreditar», começou por escrever Pedro Bianchi Prata, na legenda de uma publicação de Instagram em que mostra um conjunto de fotografias de Jorge Brandão.

E prosseguiu: «O meu amigo Jorge Brandão partiu hoje, vítima de um trágico acidente enquanto participava no Rally de Marrocos, numa prova de preparação para o Dakar. Um piloto incrível, um verdadeiro apaixonado pelas motos e pela aventura — mas, acima de tudo, uma pessoa boa, genuína e com um coração enorme».

«É difícil aceitar… No desporto, como na vida, tudo pode mudar num segundo. É nestes momentos que percebemos o quão frágeis somos e o quanto devemos valorizar cada dia, cada abraço, cada momento com quem gostamos», acrescentou Pedro Bianchi Prata.

Por fim, deixou uma mensagem para a família do piloto que perdeu a vida: «Vai deixar um vazio enorme e muitas saudades. Deixo um abraço sentido à família, à mulher e às filhas. Tenho a certeza de que, onde quer que esteja, o Jorge vai continuar a olhar por todos nós — com aquele sorriso tranquilo e a paixão de sempre. Lá no céu, vai continuar a fazer o que mais amava: andar de moto e viver novas aventuras 🕊️🏍️».

Pode ver aqui a publicação em questão: