O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

18:16
Diogo garante a Eva: «A única coisa que vai acontecer entre mim e a Ariana vai ser falar» - Big Brother
08:19

Diogo garante a Eva: «A única coisa que vai acontecer entre mim e a Ariana vai ser falar»

18:02
Ariana admite “sem filtros”: «Não vou estar a afastar-me de quem gosto só porque posso perder 100 mil euros» - Big Brother
03:50

Ariana admite “sem filtros”: «Não vou estar a afastar-me de quem gosto só porque posso perder 100 mil euros»

17:56
Ariana e Diogo pedem conselhos à Voz. E a resposta deixa-os sem palavras - Big Brother
03:26

Ariana e Diogo pedem conselhos à Voz. E a resposta deixa-os sem palavras

17:53
Diogo encoraja Ariana a "abrir o jogo": «Não tenhas medo de exprimir aquilo que sentes» - Big Brother
05:28

Diogo encoraja Ariana a "abrir o jogo": «Não tenhas medo de exprimir aquilo que sentes»

17:48
Em momento difícil, Família de Eva quebra o silêncio e tem muito a dizer - Big Brother

Em momento difícil, Família de Eva quebra o silêncio e tem muito a dizer

17:44
Ariana recorda momento em que se sentiu mal: «Fiquei mal por não suportar a ideia de vocês estarem assim os dois» - Big Brother
03:40

Ariana recorda momento em que se sentiu mal: «Fiquei mal por não suportar a ideia de vocês estarem assim os dois»

17:38
Norberto conforta Eva: «As pessoas lá fora estão a ver-te como a flor mais bela» - Big Brother
08:33

Norberto conforta Eva: «As pessoas lá fora estão a ver-te como a flor mais bela»

17:33
«Estás a cavar a tua própria cova»: Jéssica dá fortes conselhos a Ariana - Big Brother
14:45

«Estás a cavar a tua própria cova»: Jéssica dá fortes conselhos a Ariana

17:22
«Ninguém aqui vai embora»: Eva "interrompe" conversa franca de Ariana e Diogo - Big Brother
03:35

«Ninguém aqui vai embora»: Eva "interrompe" conversa franca de Ariana e Diogo

17:09
Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas - Big Brother

Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

17:09
No limite? Ariana desfaz-se em lágrimas e é confortada por Diogo - Big Brother
07:48

No limite? Ariana desfaz-se em lágrimas e é confortada por Diogo

17:08
Diogo admite interesse em Ariana: «Comecei a criar um sentimento por ti (…) Quero-te conhecer melhor» - Big Brother
01:02

Diogo admite interesse em Ariana: «Comecei a criar um sentimento por ti (…) Quero-te conhecer melhor»

17:04
«Eu disse que não para me proteger»: Ariana admite sentimentos por Diogo - Big Brother
10:42

«Eu disse que não para me proteger»: Ariana admite sentimentos por Diogo

16:49
«Na posição dela eu afastar-me-ia»: Liliana critica postura de Ariana - Big Brother
13:35

«Na posição dela eu afastar-me-ia»: Liliana critica postura de Ariana

16:40
«Partia-lhe a boca toda»: Luzia coloca-se na pele de Ariana - Big Brother
06:36

«Partia-lhe a boca toda»: Luzia coloca-se na pele de Ariana

16:30
Tiago abandona discussão sobre tarefas domésticas. E Ariana dá “puxão de orelhas” - Big Brother
03:13

Tiago abandona discussão sobre tarefas domésticas. E Ariana dá “puxão de orelhas”

16:16
«Vivemos em comunidade (…) Falta civismo»: Luzia impõe-se em discussão sobre tarefas domésticas - Big Brother
13:34

«Vivemos em comunidade (…) Falta civismo»: Luzia impõe-se em discussão sobre tarefas domésticas

16:11
Ariana critica postura de Sara. A reação da concorrente deu que falar - Big Brother
04:05

Ariana critica postura de Sara. A reação da concorrente deu que falar

16:08
«Posso falar?»: Ariana perde as estribeiras com os colegas. E tudo por causa das tarefas domésticas - Big Brother
10:09

«Posso falar?»: Ariana perde as estribeiras com os colegas. E tudo por causa das tarefas domésticas

16:00
Após rutura com Diogo, publicação antiga de Eva ganha novo significado. A reação dos fãs - Big Brother

Após rutura com Diogo, publicação antiga de Eva ganha novo significado. A reação dos fãs

15:58
«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas - Big Brother
09:09

«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas

15:21
Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu - Big Brother

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

15:10
Depois da "tempestade" vem a bonança! Assim está o ambiente entre Ariana, Diogo e Eva - Big Brother
05:00

Depois da "tempestade" vem a bonança! Assim está o ambiente entre Ariana, Diogo e Eva

14:46
A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou - Big Brother

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

14:31
Luzia implacável: «Não consigo olhar para o Diogo com os mesmos olhos (…) qual era a necessidade» - Big Brother
03:13

Luzia implacável: «Não consigo olhar para o Diogo com os mesmos olhos (…) qual era a necessidade»

Acompanhe ao minuto

O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras - Big Brother

Uma prenda cheia de significado e carregada de amor.

O Dia do Pai ganhou um significado ainda mais especial para Pedro Bianchi Prata este ano. O noivo de Maria Botelho Moniz recebeu uma prenda única e cheia de emoção, feita pelas mãos do filho Vicente, e que rapidamente conquistou o coração de quem a viu.

A oferta, simples mas profundamente simbólica, consistia numa pequena pedra decorada, acompanhada por um suporte com uma mensagem escrita à mão: “Dad – You Rock! Love Vicente”. Mais do que um objeto, trata-se de um gesto carregado de amor e dedicação, daqueles que não se compram — criam-se.

O piloto não escondeu a emoção e recorreu às redes sociais para partilhar o momento: «A primeira prenda do Dia do Pai feita pelo Vicente ❤️ Depois de tantos dias de corrida, chegar a casa e poder abraçar a minha família… não há sensação melhor», lê-se. 

 

A mensagem reflete não só o orgulho no filho, mas também a importância dos pequenos gestos no meio de uma vida profissional exigente. Após dias intensos longe de casa, este regresso teve um sabor ainda mais especial, marcado por um presente que representa amor puro e genuíno.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Num mundo onde muitas vezes se valoriza o material, histórias como esta lembram-nos que os momentos mais importantes são, na verdade, os mais simples. E, para Pedro Bianchi Prata, este Dia do Pai ficará certamente guardado para sempre no coração.

Relacionados

Separado do filho, Pedro Bianchi Prata faz desabafo tocante: «Não poder dar um abraço...»

Maria Botelho Moniz presta homenagem arrepiante ao pai em dia especial. E o filho Vicente também "entra" nela
Temas: Pedro Bianchi Prata Maria Botelho Moniz Vicente

Fora da Casa

Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

Há 1h e 45min
Relação em crise? Liliana reage às palavras do ex-noivo Zé e esclarece tudo: «Estas coisas causam impacto»

Relação em crise? Liliana reage às palavras do ex-noivo Zé e esclarece tudo: «Estas coisas causam impacto»

Há 2h e 29min
Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Ontem às 16:26
Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Ontem às 15:37
Sónia Jesus anuncia novidade: “Tinha que dar este passo”

Sónia Jesus anuncia novidade: “Tinha que dar este passo”

Ontem às 11:49
Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”

Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”

Ontem às 11:35
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Hoje às 10:06
Casa em alvoroço com a passagem de um novo avião
01:49

Casa em alvoroço com a passagem de um novo avião

Hoje às 12:33
A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Há 3h e 44min
O gesto que João teve com Eva durante o Especial que quase ninguém viu

O gesto que João teve com Eva durante o Especial que quase ninguém viu

Há 3h e 24min
Após o caos com Eva e Ariana, com quem dormiu Diogo? A resposta à “pergunta de milhões”

Após o caos com Eva e Ariana, com quem dormiu Diogo? A resposta à “pergunta de milhões”

Hoje às 12:28
Ver Mais

Notícias

Em momento difícil, Família de Eva quebra o silêncio e tem muito a dizer

Em momento difícil, Família de Eva quebra o silêncio e tem muito a dizer

Há 42 min
Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

Há 1h e 21min
Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

Há 1h e 45min
Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Há 1h e 58min
O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

Há 2h e 11min
Ver Mais Notícias

Opinião

«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

Ontem às 18:45
Catarina critica a postura de João perante Eva: «Diz-se amigo e não a quer ouvir...»

Catarina critica a postura de João perante Eva: «Diz-se amigo e não a quer ouvir...»

Ontem às 18:45
Diana Lopes expõe atitude de João: «Eu vi olhares e vi uma preocupação maior com a Eva...»

Diana Lopes expõe atitude de João: «Eu vi olhares e vi uma preocupação maior com a Eva...»

Ontem às 18:45
Catarina não poupa Ariana: «Merece um Óscar. Ela sabia que era a Eva, isto choca-me bastante»

Catarina não poupa Ariana: «Merece um Óscar. Ela sabia que era a Eva, isto choca-me bastante»

Ontem às 18:29
«Ela esteve a planear uma estratégia e uma vingança»: Diana Lopes 'atira-se' a Ariana

«Ela esteve a planear uma estratégia e uma vingança»: Diana Lopes 'atira-se' a Ariana

Ontem às 18:03
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»
02:06

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»

Hoje às 13:06
Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»
03:52

Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»

Ontem às 19:50
Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»
02:37

Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»

Ontem às 19:28
Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico
05:25

Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico

Ontem às 19:17
Última hora! João quer desistir do Secret Story 10
02:03

Última hora! João quer desistir do Secret Story 10

Ontem às 18:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Há 1h e 58min
«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas
09:09

«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas

Há 2h e 32min
Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

Há 3h e 9min
A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Há 3h e 44min
Ariana em lágrimas: «Não posso dizer a uma pessoa que eu gosto “vai embora” (…) não consigo afastá-lo»
10:20

Ariana em lágrimas: «Não posso dizer a uma pessoa que eu gosto “vai embora” (…) não consigo afastá-lo»

Hoje às 13:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Monteiro em momento de despedida: veja a foto!

João Monteiro em momento de despedida: veja a foto!

Há 1h e 44min
«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

Ontem às 15:10
Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

Ontem às 14:21
Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

Ontem às 09:35
Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

23 mar, 13:11
Ver Mais Outros Sites