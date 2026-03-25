O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

O Dia do Pai ganhou um significado ainda mais especial para Pedro Bianchi Prata este ano. O noivo de Maria Botelho Moniz recebeu uma prenda única e cheia de emoção, feita pelas mãos do filho Vicente, e que rapidamente conquistou o coração de quem a viu.

A oferta, simples mas profundamente simbólica, consistia numa pequena pedra decorada, acompanhada por um suporte com uma mensagem escrita à mão: “Dad – You Rock! Love Vicente”. Mais do que um objeto, trata-se de um gesto carregado de amor e dedicação, daqueles que não se compram — criam-se.

O piloto não escondeu a emoção e recorreu às redes sociais para partilhar o momento: «A primeira prenda do Dia do Pai feita pelo Vicente ❤️ Depois de tantos dias de corrida, chegar a casa e poder abraçar a minha família… não há sensação melhor», lê-se.

A mensagem reflete não só o orgulho no filho, mas também a importância dos pequenos gestos no meio de uma vida profissional exigente. Após dias intensos longe de casa, este regresso teve um sabor ainda mais especial, marcado por um presente que representa amor puro e genuíno.

Num mundo onde muitas vezes se valoriza o material, histórias como esta lembram-nos que os momentos mais importantes são, na verdade, os mais simples. E, para Pedro Bianchi Prata, este Dia do Pai ficará certamente guardado para sempre no coração.