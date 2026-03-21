Separado do filho, Pedro Bianchi Prata faz desabafo tocante: «Não poder dar um abraço...»

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para assinalar o Dia do Pai e acabou por partilhar um desabafo, ao revelar que se encontra longe de Maria Botelho Moniz e do filho.

O piloto publicou uma fotografia ao lado de Vicente, e abriu o coração: «Hoje é Dia do Pai… e estou longe do meu filho. Há dias em que tudo pesa mais. Hoje é um deles», começou por escrever.

Na mesma partilha, destacou como a paternidade mudou a sua perspetiva sobre o que realmente importa. «Ser pai ensinou-me muita coisa, mas acima de tudo ensinou-me o valor da presença… e o quanto custa não estar», confessou.

Pedro Bianchi Prata falou ainda da dor das pequenas ausências: «Não poder dar um abraço, não poder ouvir a voz de perto, não poder viver os pequenos momentos que, afinal, são tudo». Embora destaque saber que o filho está bem acompanhado, fazendo assim alusão à noiva, Maria Botelho Moniz: «Sei que ele está feliz, rodeado de amor e isso acalma-me o coração. Mas a saudade… essa não desaparece», admitiu.

«Faço este caminho por ele, para lhe mostrar que devemos lutar pelos nossos sonhos, mesmo quando isso implica sacrifícios. E no fim, o que mais quero é voltar a casa e abraçá-lo», concluiu.