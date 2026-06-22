Pedro Bianchi Prata partilha carta comovente que escreveu para o Pai há 40 anos e a homenagem arrepia

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Pedro Bianchi Prata emocionou os seguidores com uma publicação dedicada ao pai, marcada por recordações, gratidão e uma bonita reflexão sobre a paternidade.

Através das redes sociais, o piloto revelou ter recebido uma carta que escreveu quando tinha apenas nove anos. Ao reler as palavras que dedicou ao pai há mais de quatro décadas, Pedro Bianchi Prata percebeu que os sentimentos permanecem exatamente os mesmos.

«Hoje o meu pai enviou-me uma carta que eu lhe escrevi quando tinha 9 anos. Ao lê-la, percebi uma coisa: passados mais de 40 anos, não mudava uma única palavra». Na mesma publicação, o companheiro de Maria Botelho Moniz aproveitou para agradecer ao pai por tudo o que lhe transmitiu ao longo da vida, destacando o papel fundamental que este teve no seu percurso pessoal e profissional: «Obrigado, pai, por estares sempre presente, por tudo o que me ensinaste e por seres uma referência na minha vida.»

Agora que também é pai, o marido de Maria Botelho Moniz confessou que olha para esta relação de uma forma ainda mais especial, expressando o desejo de um dia receber do filho palavras tão bonitas quanto aquelas que escreveu em criança: «Agora que também sou pai, espero um dia merecer do meu filho as mesmas palavras que eu escrevi sobre ti quando tinha 9 anos».

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A acompanhar o texto, o piloto partilhou duas fotografias carregadas de simbolismo: uma onde surge com o filho Vicente ao colo e o pai ao volante de um SSV, e outra ao lado do progenitor durante a sua primeira participação no Dakar, em 2007.

Veja a publicação.

Temas: Pedro Bianchi Prata Pai Maria Botelho Moniz Filho Carta

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