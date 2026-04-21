Rui Freitas partilha registo de há 10 anos com Pedro Bianchi Prata e reação de Maria Botelho Moniz é imperdível

O vencedor da Primeira Companhia, Rui Freitas, surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais várias fotografias ao lado de Pedro Bianchi Prata. Entre as imagens publicadas, uma chamou particularmente a atenção: um registo captado há cerca de dez anos, que mostra a amizade de longa data entre os dois.

Na publicação, Rui Freitas reuniu diferentes momentos vividos com o piloto, mostrando que a ligação entre ambos atravessa vários anos. As fotografias rapidamente geraram reações entre os seguidores, que destacaram a cumplicidade visível nas imagens.

Na legenda da imagem pode ler-se: «A última foto deste carrossel separa exatamente 10 anos de história.

Dizem que a vida dá muitas voltas... no meu caso, as voltas foram quase sempre dadas em cima de duas rodas. Voltar à pista com o Pedro uma década depois é a prova de que há paixões que o tempo só reforça.

Quem é que acham que mudou mais, eu ou o @bianchiprata ? 😂👇»

Quem também não ficou indiferente à partilha foi Maria Botelho Moniz. A apresentadora, que conduziu a primeira edição da Primeira Companhia e é também mulher de Pedro Bianchi Prata, reagiu à publicação através da caixa de comentários.

De forma simples, a comunicadora deixou dois emojis de aplausos: «👏👏».

Veja as fotografias na galeria de imagens que preparamos para si!