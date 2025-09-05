Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

Ao Minuto

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra? - Big Brother
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente - Big Brother
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo - Big Brother

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!» - Big Brother
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades! - Big Brother
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte? - Big Brother
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)» - Big Brother
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…» - Big Brother
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo - Big Brother
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…» - Big Brother
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…» - Big Brother
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz - Big Brother
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos - Big Brother

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende - Big Brother
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!» - Big Brother
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos - Big Brother
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações - Big Brother

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam - Big Brother

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais - Big Brother

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

  Big Brother
  Há 2h e 55min
Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story - Big Brother
Pedro Capitão e Agnes Arabela - Papa di cantina

A icónica discussão entre Pedro Capitão e Agnes Arabela, por causa dos pimentos das espetadas, tornou-se um dos momentos mais virais da história da Casa dos Segredos. Ainda hoje é recordada pelos fãs como um clássico da televisão portuguesa.

São poucos os momentos da Casa dos Segredos que resistem verdadeiramente ao teste do tempo, mas a discussão entre Pedro Capitão e Agnes Arabela na 5ª edição do reality show da TVI, em 2014, é sem dúvida um deles. O episódio, que se tornou viral nas redes sociais e continua a ser partilhado em memes e vídeos, teve como ponto de partida um ingrediente inesperado: pimentos.

Pedro, o cozinheiro de serviço na casa, preparava espetadas para o grupo quando decidiu retirar os pimentos, por saber que alguns colegas não gostavam. No entanto, Agnes Arabela não gostou da decisão e acusou-o de fazer «papa di cantina», numa crítica direta ao estilo de culinária do alentejano.

A discussão subiu rapidamente de tom, com os dois concorrentes a trocarem provocações, acusações e ofensas. O momento atingiu o clímax quando Agnes fez um comentário sobre a mãe de Pedro, levando-o a perder as estribeiras: «Tu chamas vaquinha à tua mãe». O concorrente teve de ser retirado da cozinha pelos colegas, visivelmente exaltado, e prometeu que nunca mais cozinharia para Agnes.

Hoje, anos depois, este confronto continua a ser lembrado como um dos episódios mais explosivos e emblemáticos do reality show, contando já com mais de 700 mil visualizações no canal de YouTube da TVI. Pedro Capitão, que atualmente é comentador do social no V+, tornou-se uma figura incontornável do universo dos reality shows portugueses e esta discussão com Agnes Arabela continua a fazer parte da sua marca pessoal.

Recorde o icónico momento aqui:

 

Temas: Pedro Capitão Agnes Arabela Casa dos Segredos Secret Story Casa dos Segredos 5

