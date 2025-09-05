Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

São poucos os momentos da Casa dos Segredos que resistem verdadeiramente ao teste do tempo, mas a discussão entre Pedro Capitão e Agnes Arabela na 5ª edição do reality show da TVI, em 2014, é sem dúvida um deles. O episódio, que se tornou viral nas redes sociais e continua a ser partilhado em memes e vídeos, teve como ponto de partida um ingrediente inesperado: pimentos.

Pedro, o cozinheiro de serviço na casa, preparava espetadas para o grupo quando decidiu retirar os pimentos, por saber que alguns colegas não gostavam. No entanto, Agnes Arabela não gostou da decisão e acusou-o de fazer «papa di cantina», numa crítica direta ao estilo de culinária do alentejano.

A discussão subiu rapidamente de tom, com os dois concorrentes a trocarem provocações, acusações e ofensas. O momento atingiu o clímax quando Agnes fez um comentário sobre a mãe de Pedro, levando-o a perder as estribeiras: «Tu chamas vaquinha à tua mãe». O concorrente teve de ser retirado da cozinha pelos colegas, visivelmente exaltado, e prometeu que nunca mais cozinharia para Agnes.

Hoje, anos depois, este confronto continua a ser lembrado como um dos episódios mais explosivos e emblemáticos do reality show, contando já com mais de 700 mil visualizações no canal de YouTube da TVI. Pedro Capitão, que atualmente é comentador do social no V+, tornou-se uma figura incontornável do universo dos reality shows portugueses e esta discussão com Agnes Arabela continua a fazer parte da sua marca pessoal.

Recorde o icónico momento aqui: