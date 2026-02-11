De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

Os bastidores de «Big Brother - A Revolução: Em Festa»

Pedro Crispim está de luto. O ex-comentador dos realities da TVI perdeu o pai há pouco tempo e atravessa um período difícil. Porém, esta segunda-feira, 9 de fevereiro, o também stylist mostrou que tem recebido apoio incondicional de amigos muito especiais.

No Instagram, Pedro Crispim partilhou uma fotografia ao lado de Pedro Capitão, Susana Pinto, Alice Alves, Tatiana Figueiredo, Ana Arrebentinha, Mónica Jardim e Hugo Perez.

«Amigos que nos dão colo e nos fazem voltar a rir sem culpa! Porque aqui ninguém larga a mão de ninguém. Amor também é isto, certo?», escreveu, na legenda da publicação.