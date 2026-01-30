Dias após a despedida de Maycon, Marcelo Palma organiza novo funeral para apoiar amigo do mundo dos reality shows

Pedro Crispim atravessa um momento de profunda dor com a morte do pai, Joaquim Crispim, que lutava contra uma leucemia. O pai do comentador de vários reality shows da TVI morreu, aos 80 anos.

Os detalhes das cerimónias fúnebres foram entretanto divulgados no Instagram. O velório terá lugar esta sexta-feira, dia 30, a partir das 12:00 horas, no Crematório de Casal de Cambra. Uma hora mais tarde, às 13:00, realiza-se a celebração da palavra, seguindo-se a cremação às 13:30 horas. Sabe-se ainda que o último adeus está a ser organizado por Marcelo Palma, através da Agência Funerária Velhinho.

A notícia do falecimento foi avançada pela Selfie, que revela ainda que as cerimónias fúnebres estão marcadas para sexta-feira, dia 30 de janeiro. A mesma publicação revela ainda que o corpo do pai de Pedro Crispim será cremado nesse mesmo dia.

Em 2024, Pedro Crispim já tinha revelado que o pai sofria de vários problemas de saúde. «Não pode ter só um problema, tem que ter vários. Problemas cardíacos, diabetes e recentemente... Nunca falei disto publicamente, mas vou dizê-lo: os médicos começaram a suspeitar de um início de leucemia», revelou, no podcast Pod.Talk.