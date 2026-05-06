Sobre a cirurgia, Pedro Duarte lança apelo urgente e admite desilusão: «Às vezes perco a esperança»

O ex-concorrente do Secret Story Casa dos Segredos 10, Pedro Duarte, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sentido sobre o processo de angariação de fundos para a sua cirurgia, revelando as dificuldades emocionais que tem enfrentado.

Num comunicado partilhado no Instagram, o jovem admite que não costuma expor este tipo de situações, mas que há momentos que o deixam “mesmo triste”. Em causa está a campanha que lançou para financiar uma faloplastia, uma cirurgia que considera essencial no seu processo de transição de género e que pode atingir valores na ordem dos 50 mil euros.

Pedro Duarte explica que pedir ajuda nunca foi fácil, mas que se viu obrigado a fazê-lo face à dimensão dos custos. Ainda assim, deixa um apelo simples: mesmo quem não pode contribuir financeiramente pode ajudar ao partilhar a campanha.

No entanto, o que mais o tem afetado é a forma desigual como o apoio surge. O jovem confessa sentir-se desiludido ao perceber que, muitas vezes, quem tem menos possibilidades acaba por ajudar mais do que aqueles que teriam maior capacidade financeira.

“Às vezes perco um pouco a esperança”, admite, acrescentando que esperava mais apoio, sobretudo de pessoas com maior visibilidade. Apesar disso, garante que continua a tentar, “um dia de cada vez”, mostrando resiliência perante um processo que descreve como difícil.