Do drama amoroso à música que está viral: Cantor explode Internet com paródia sobre Liliana, Zé e Fábio

O triângulo amoroso do Secret Story 9, que envolve Liliana, o ex-noivo Zé e Fábio, está a dar muito que falar dentro e fora da casa - e até mesmo fora do universo dos realities. Agora, um famoso artista compôs um tema musical sobre este enredo que já se tornou viral na Internet.

Pedro Gonçalves, cantor e compositor, decidiu fazer uma canção 'paródia' sobre esta história de amor que tanta polémica tem gerado. Ao som de Anel de Rubi, o artista encantou os fãs com uma letra divertida, que foi divulgada no Tik Tok.

Rapidamente, os espetadores do Secret Story 9 reagiram a esta publicação. «Isto na gala final por favor!», «isto não devia estar tão bom 😂», «Petição para isto ser o hino nacional 🤣», «Isto está incrível», «Petição para ires cantar à gala final», pode ler-se, na caixa de comentários da publicação.

O vídeo acaba de forma inesperada, com um discurso de Vera, que também se tornou viral nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo paródia que está a dar que falar: