Big Brother: Ex-concorrente é internado após sofrer surto psicótico

O caso está a correr o mundo: Pedro Henrique Espíndola, ex-concorrente da mais recente edição do Big Brother Brasil, foi internado após ter sofrido um surto piscótico em casa, avança a 'CNN Brasil'.
Segundo a mesma publicação, o caso é uma reincidência, uma vez que Pedro tinha estado internado de 21 de janeiro a 16 de março, na sequência de acusações de assédio sexual, e agora regressou ao hospital.
A 'CNN Brasil' cita a defesa de Pedro Henrique Espíndola, na pessoa da advogada Niva Castro, que considerou a primeira alta «precoce», não sendo surpresa por isso que isto tenha voltado a acontecer.
Recorde-se que o ex-concorrente desistiu do programa após ter sido acusado de assédio sexual dentro da casa mais vigiada do País e pouco tempo depois foi internado.
Entretanto teve alta, mas, segundo a 'CNN Brasil', nos últimos dias envolveu-se em algumas confusões na rua e na segunda-feira teve um surto psicótico em casa, o que o levou a ser novamente hospitalizado.