Mulher do concorrente do Big Brother acusado de assédio confirma fim do casamento

Pedro Henrique, concorrente do Big Brother Brasil 2026, continua a dar que falar. Depois de desistir do programa na sequência de uma acusação grave de assédio, vê o seu casamento terminado por decisão da mulher.

Segundo a 'CNN Brasil', que cita o jornalista Léo Dias, Rayne Luiza confirmou o fim do casamento e assumiu sentir medo após o que aconteceu: «Espero que a Justiça seja feita, que ele pague pelo erro dele, porque a gente vai ter uma filha. O que ele fez foi desumano», lamentou.

«Tenho medo, inclusive, por conta da minha filha ser mulher. Tenho medo de que nada seja feito, que ele saia impune e consiga manipular todos, como fazia», disse ao mesmo jornalista.

A mulher do ex-concorrente continuou: «Como a minha família disse, até para ele ver a minha filha, ele teria que ser acompanhado, porque o que ele fez é muito sério. Eu tenho medo do que pode acontecer, de tudo. Eu acho que nessa situação não tem nem o que ser conversado, então não. Não quero falar com ele».

Recorde o que aconteceu:

Pedro Henrique, concorrente da atual edição do Big Brother Brasil, desistiu do jogo na sequência de uma grave acusação que lhe foi feita. Em causa está o momento em que Pedro estava na dispensa com a colega Jordana e a terá tentado beijar e agarrar no pescoço, o que fez com que fosse acusado de assédio.

Há vídeos do momento e embora as câmaras não mostrem exatamente o gesto do concorrente, percebe-se que tentou fazer algo que a colega não gostou e foi travado de imediato.

Já a antecipar o que poderia ser o seu destino no programa tendo em conta essa atitude, o concorrente decidiu evitar uma possível expulsão direta e acabou por desistir do jogo.

Apesar do pouco tempo que esteve na casa do Big Brother Brasil, Pedro Henrique já era um concorrente polémico, após ter assumido no programa que já tinha traído a sua esposa grávida, o que gerou choque e indignação.