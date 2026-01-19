Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Aconteceu no Brasil e está a chocar o País e o mundo: Pedro Henrique, concorrente da atual edição do Big Brother Brasil, desistiu do jogo na sequência de uma grave acusação que lhe foi feita.

Em causa está o momento em que Pedro estava na dispensa com a colega Jordana e a terá tentado beijar e agarrar no pescoço, o que fez com que fosse acusado de assédio.

Há vídeos do momento e embora as câmaras não mostrem exatamente o gesto do concorrente, percebe-se que tentou fazer algo que a colega não gostou e foi travado de imediato.

Já a antecipar o que poderia ser o seu destino no programa tendo em conta essa atitude, o concorrente decidiu evitar uma possível expulsão direta e acabou por desistir do jogo.

Apesar do pouco tempo que esteve na casa do Big Brother Brasil, Pedro Henrique já era um concorrente polémico, após ter assumido no programa que já tinha traído a sua esposa grávida, o que gerou choque e indignação.