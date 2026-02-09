Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Pedro Jorge, o grande vencedor do Secret Story 9, recorreu às redes sociais para fazer um pedido de carácter «urgente» para a loja onde trabalha com a mulher, Marisa.

«Precisamos de alguém que perceba de montagens e desmontagens para nos ajudar com a cave para os diretos! Precisamos de um eletricista, disponível para vir à loja para nos compor a questão elétrica da cave», escreveu num storie na sua página de Instagram.

O jovem da Covilhã escreveu ainda: «Precisamos de alguém que perceba de tecnologia também para nos ajudar com tudo relacionado à mesma». Nos comentários ao storie reiterou: «Mais informações enviem-me mensagem privada».

Veja a partilha em baixo: