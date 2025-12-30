Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

O Sporting Clube da Covilhã recorreu às redes sociais para manifestar publicamente o seu apoio a Pedro Jorge, concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 9, numa mensagem carregada de orgulho e emoção à medida que o participante se aproxima da fase decisiva do reality show.

Numa publicação partilhada no Instagram, o clube recorda o percurso de Pedro, conhecido entre os adeptos como “Jorginho”, sublinhando a sua formação no SC Covilhã e destacando o papel que a instituição teve no seu crescimento pessoal e humano. Para além do percurso desportivo, o emblema serrano fez questão de salientar os laços criados ao longo dos anos, referindo que foi na Covilhã que o concorrente construiu amizades duradouras e consolidou valores que o acompanham até hoje. «No SC Covilhã formamos jogadores e formamos homens. Foi no Covilhã que o Pedro conheceu os melhores amigos, que cresceu e que se tornou o que é hoje!»

A mensagem reforça ainda a filosofia do clube, que se orgulha de acompanhar o sucesso de todos os atletas que por ali passam, independentemente do caminho que escolham seguir. Num tom de incentivo, o SC Covilhã deixou claro que Pedro não está sozinho nesta etapa, garantindo o apoio do clube e da cidade nesta reta final do programa. «O SC Covilhã preza pelo sucesso de todos “os meninos” que por ele passam! Pedro, o teu clube está contigo! A tua cidade está contigo! 💚»

A publicação termina com palavras de força dirigidas ao concorrente, num gesto que rapidamente gerou reações positivas entre adeptos e seguidores, mostrando que, dentro ou fora do campo, o espírito do “Leão da Serra” continua bem presente.