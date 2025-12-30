Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Ao Minuto

Voz faz reparo a Pedro no confessionário, mas concorrentes ouvem tudo e partem-se a rir - Big Brother
Voz faz reparo a Pedro no confessionário, mas concorrentes ouvem tudo e partem-se a rir

Qual será a cor do vestido de Cristina Ferreira na gala final? Descubra os palpites dos concorrentes - Big Brother
Qual será a cor do vestido de Cristina Ferreira na gala final? Descubra os palpites dos concorrentes

Emocionante. Pedro conta qual seria o destino do prémio caso vencesse o Secret Story - Big Brother
Emocionante. Pedro conta qual seria o destino do prémio caso vencesse o Secret Story

Entre beijos e abraços, Marisa admite a Pedro: «Para mim ganhares tu ou eu é-me indiferente». - Big Brother
Entre beijos e abraços, Marisa admite a Pedro: «Para mim ganhares tu ou eu é-me indiferente».

O amor venceu. Pedro e Marisa fazem as pazes: «Eu não gosto de estar chateada contigo» - Big Brother
O amor venceu. Pedro e Marisa fazem as pazes: «Eu não gosto de estar chateada contigo»

Depois da tempestade, os concorrentes relaxam e alguns até aproveitam para fazer campanha - Big Brother
Depois da tempestade, os concorrentes relaxam e alguns até aproveitam para fazer campanha

Destruída: Liliana fica num pranto após acusações de Pedro - Big Brother
Destruída: Liliana fica num pranto após acusações de Pedro

Pedro leva Liliana ao limite! Discussão acesa acaba em lágrimas: «És a última pessoa a abrir a boca» - Big Brother
Pedro leva Liliana ao limite! Discussão acesa acaba em lágrimas: «És a última pessoa a abrir a boca»

«Jura que joga mas ninguém nota»: Liliana “destrói” Inês - Big Brother
«Jura que joga mas ninguém nota»: Liliana “destrói” Inês

«Pensas que és mais bem vista»: Marisa perde a paciência com Liliana - Big Brother
«Pensas que és mais bem vista»: Marisa perde a paciência com Liliana

Sem filtros! Marisa destrói Liliana: «Desmoronou completamente» - Big Brother
Sem filtros! Marisa destrói Liliana: «Desmoronou completamente»

Pedro ataca o ego de Liliana: «Está soltinha» - Big Brother
Pedro ataca o ego de Liliana: «Está soltinha»

Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente - Big Brother
Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente

Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio - Big Brother
Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio

A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes - Big Brother
A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes

Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante - Big Brother
Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado - Big Brother
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar» - Big Brother
Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar»

Mãe de Pedro quebra o silêncio sobre polémicas em que a família tem estado envolvida - Big Brother
Mãe de Pedro quebra o silêncio sobre polémicas em que a família tem estado envolvida

Teria Pedro entrado sem Marisa na casa? A resposta pode surpreender - Big Brother
Teria Pedro entrado sem Marisa na casa? A resposta pode surpreender

«Estão a fazer tudo errado»: Francisco Monteiro tem opinião polémica sobre Marisa e Pedro - Big Brother
«Estão a fazer tudo errado»: Francisco Monteiro tem opinião polémica sobre Marisa e Pedro

Hilariante! Comentadores enfrentam-se em Quizz sobre o Secret Story 9 - Big Brother
Hilariante! Comentadores enfrentam-se em Quizz sobre o Secret Story 9

Pedro chora em desabafo emotivo e Liliana escuta tudo atrás da porta - Big Brother
Pedro chora em desabafo emotivo e Liliana escuta tudo atrás da porta

Pedro desaba em lágrimas: «Tive de viver numa mentira» - Big Brother
Pedro desaba em lágrimas: «Tive de viver numa mentira»

Sozinho, Pedro compara Marisa a Leandro. E este foi o motivo - Big Brother
Sozinho, Pedro compara Marisa a Leandro. E este foi o motivo

Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

  Secret Story
  Há 39 min
Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força - Big Brother

O Sporting Clube da Covilhã partilhou nas redes sociais imagens e memórias inéditas de Pedro Jorge, destacando a ligação do jogador à cidade e ao clube, e mostrando todo o apoio à sua participação na reta final do Secret Story.

O Sporting Clube da Covilhã recorreu às redes sociais para manifestar publicamente o seu apoio a Pedro Jorge, concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 9, numa mensagem carregada de orgulho e emoção à medida que o participante se aproxima da fase decisiva do reality show.

Numa publicação partilhada no Instagram, o clube recorda o percurso de Pedro, conhecido entre os adeptos como “Jorginho”, sublinhando a sua formação no SC Covilhã e destacando o papel que a instituição teve no seu crescimento pessoal e humano. Para além do percurso desportivo, o emblema serrano fez questão de salientar os laços criados ao longo dos anos, referindo que foi na Covilhã que o concorrente construiu amizades duradouras e consolidou valores que o acompanham até hoje. «No SC Covilhã formamos jogadores e formamos homens. Foi no Covilhã que o Pedro conheceu os melhores amigos, que cresceu e que se tornou o que é hoje!»

A mensagem reforça ainda a filosofia do clube, que se orgulha de acompanhar o sucesso de todos os atletas que por ali passam, independentemente do caminho que escolham seguir. Num tom de incentivo, o SC Covilhã deixou claro que Pedro não está sozinho nesta etapa, garantindo o apoio do clube e da cidade nesta reta final do programa. «O SC Covilhã preza pelo sucesso de todos “os meninos” que por ele passam! Pedro, o teu clube está contigo! A tua cidade está contigo! 💚»

A publicação termina com palavras de força dirigidas ao concorrente, num gesto que rapidamente gerou reações positivas entre adeptos e seguidores, mostrando que, dentro ou fora do campo, o espírito do “Leão da Serra” continua bem presente.

