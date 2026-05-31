Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

Pedro Jorge continua focado na luta pela vitória no Secret Story – Desafio Final, mas cá fora surgiu uma situação que está a preocupar os seguidores do concorrente.

A conta oficial de Instagram de Pedro Jorge, que contava com cerca de 170 mil seguidores, ficou indisponível nos últimos dias, deixando os fãs sem acesso à página. O concorrente reuniu muitos seguidores após vencer o Secret Story 9 e levar para casa o cheque dos 250 mil euros.

Agora, perdeu esse importante marco nas redes sociais: quase 200 mil seguidores.

Dentro da casa mais vigiada do País, o concorrente continua completamente alheio ao que se passa no exterior e, para já, n ão sabe que perdeu um dos principais canais de contacto com os seguidores.

Recorde-se de que Pedro Jorge é um dos participantes mais populares desta edição e tem sido presença habitual nos lugares cimeiros dos rankings de popularidade divulgados pela TVI.

Resta agora perceber se a conta será recuperada nos próximos dias ou se será necessário criar uma nova página.