Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

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Pedro Jorge voltou a fazer história na televisão portuguesa ao tornar-se bicampeão de reality shows, mas há um detalhe nas suas vitórias que está a deixar tudo e todos surpreendidos.

Pedro Jorge voltou a sagrar-se vencedor de um reality show, desta vez ao conquistar o título no Secret Story – Desafio Final, numa final disputada até ao último momento contra João Ricardo.

Na gala transmitida no dia 26 de junho, o concorrente levou a melhor com 58% dos votos, deixando o adversário em segundo lugar com 42%, e arrecadou um prémio no valor de 25 mil euros.

O que muitos podem já não recordar é que esta não é a primeira grande vitória de Pedro Jorge num formato do género. O concorrente já tinha vencido anteriormente o Secret Story 9, onde se tornou um dos jogadores mais marcantes da edição.

Mas há um detalhe que está a surpreender os fãs e que dificilmente passa despercebido quando se olham para os dois percursos.

Na final desse primeiro reality show, transmitida a 31 de dezembro de 2025, Pedro Jorge voltou a protagonizar um duelo direto com Inês Gama e repetiu exatamente o mesmo resultado: 58% das votações contra 42% da concorrente.

Ou seja, para além de se ter tornado bicampeão de reality shows em pouco tempo, Pedro Jorge conseguiu uma coincidência rara, venceu as duas finais com a mesma percentagem de votos, algo que está agora a gerar curiosidade entre os seguidores do formato.

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