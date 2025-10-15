Ao Minuto

«Conchinha» de Marisa com outro homem deixa Pedro Jorge a explodir de ciúmes

  • Secret Story
  • Há 2h e 13min
«Conchinha» de Marisa com outro homem deixa Pedro Jorge a explodir de ciúmes - Big Brother

Logo pela manhã, Pedro Jorge faz uma verdadeira cena de ciúmes a Marisa - e tudo por causa de um concorrente inesperado.

No Secret Story 9, Pedro Jorge acordou de mau-humor e acabou por fazer uma cena de ciúmes matinal à mulher Marisa.

Tudo começou quando a concorrente assumiu que tinha «dormido mal» e que estava «toda partida». «Estavas ali na brincadeira. Olha, eu dormi bem», ripostou Pedro.

Os dois aproveitaram um momento a sós na sala para falarem sobre segredos e sobre as pistas que têm recebido sobre casamentos, mas rapidamente Pedro Jorge voltou a puxar os ciúmes para cima da mesa: «Já viste como é que foi o teu 'bom dia'? Tu é que puxas por mim...»

Marisa reagiu, explicando que não foi muito efusiva com o marido porque «não gostou» de algo que este fez logo de manhã: abraçou Liliana. «Então, tu andas só aqui aos abraços... e os teus são genuínos, os meus ao menos são para o jogo», atirou Pedro Jorge.

«Estavam em conchinha»: Pedro Jorge acusa Marisa

Sem papas na língua, Marisa ripostou: «Mas já viste que ninguém fala dos meus abraços? Porque não são maldosos nem com segundas intenções?»

Pedro ficou furioso com as declarações da mulher e criticou-a: «Eu acordei e também te vi aos abraços, e na cama quase. Por mais brincadeira que seja, estava abraçado a ti, estavam em conchinha». E foi mais longe: «Tu és muito boa, estás sempre a mandar-me bocas. E ela é que me abraçou, nem fui eu».

Veja aqui a conversa completa:

Temas: Pedro Jorge Ciumes Marisa

