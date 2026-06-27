Bastidores da gala final: Pedro Jorge já reagiu à vitória e deixou uma garantia aos fãs

Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Depois de ter vencido o Secret Story 9 em 2025, Pedro Jorge fez história na TVI. Na noite desta sexta-feira, dia 27, o vencedor conquistou o primeiro lugar do Secret Story - Desafio Final e arrecadou o prémio de 25 mil euros.

Já depois do fim da emissão, Pedro deu a sua primeira entrevista enquanto bicampeão do reality show. À conversa com Luísa de Carvalho, repórter digital da TVI, em exclusivo para o Instagram do canal, Pedro Jorge reagiu ao segundo triunfo num formato da estação de Queluz de Baixo.

Questionado sobre o que sabia esta nova vitória, o agora ex-concorrente respondeu: «Sabe de maneira igual, porque é um título que eu ganho».

Apesar de ter voltado a conquistar a preferência do público, Pedro Jorge fez questão de destacar o apoio que recebeu ao longo da aventura: «Não me vou esquecer das pessoas que votaram em mim» e «agradeço às pessoas do fundo do coração».

Veja o vídeo:

Para além da entrevista, o vencedor gravou ainda um vídeo para a página oficial de Instagram do Secret Story, no qual voltou a dirigir-se aos seguidores.

«Olá a todos. Muito obrigado por este bis. É meu, mas também é vosso, como devem imaginar. Estamos juntos e vou ter certamente tempo para vos agradecer individualmente», prometeu.

Veja o vídeo:

Pedro Jorge conquistou a preferência do público, reunindo 58% dos votos, enquanto João Ricardo terminou em segundo lugar, com 42%.

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