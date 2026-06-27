Depois da vitória de Pedro Jorge, este ex-concorrente lança farpa ao lado de Leandro: «O justo vencedor»

A grande final do Secret Story - Desafio Final, transmitida esta sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, terminou com a vitória de Pedro Jorge. No entanto, nem todos parecem concordar com o desfecho da competição.

Nas horas que se seguiram à gala, Diogo Afonso, antigo concorrente do programa e do Secret Story 8, recorreu às redes sociais para manifestar o seu apoio a Leandro, que terminou a aventura em terceiro lugar.

Numa story partilhada no Instagram, o ex-concorrente surgiu ao lado do finalista e deixou uma mensagem que rapidamente deu que falar: «Justo vencedor».

A publicação pode ser encarada como uma indireta à vitória de Pedro Jorge, reacendendo o debate sobre quem merecia, afinal, conquistar o prémio do Secret Story - Desafio Final.

Entretanto, as reações à final continuam a multiplicar-se nas redes sociais, onde a decisão do público permanece em destaque.

Recorde que esta é a segunda vitória de Pedro Jorge, que venceu o Secret Story 9 em 2025. Desta vez, conquistou a preferência do público, reunindo 58% dos votos, enquanto João Ricardo terminou em segundo lugar, com 42%.

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