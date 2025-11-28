Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Pedro Jorge é, desde o início, um dos concorrentes mais populares do Secret Story 9. Entrou com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa», Marisa, que, por sua vez, tem o segredo «o meu marido está na casa».

A vida dos dois é pública desde que entraram no programa, mas há uma coisa sobre Pedro Jorge que muitos não sabem: para além de Pedro gerir a loja de roupa com Marisa, ele é também jogador de futebol e a informação sobre a sua carreira consta do site desportivo 'Zero Zero'.

Segundo a mesma plataforma, Pedro - mais conhecido como 'Jorginho' - é médio esquerdo e já jogou em clubes como o Sporting da Covilhã - cidade onde vive - o AC. Fundão, o GDC Silvares e o UD Belmonte, o último clube em que o concorrente esteve na época de 2024/2025.

No seu Instagram, é possível ver ainda algumas fotografias dessa parte da sua vida e da sua carreira como futebolista. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Pedro Jorge.