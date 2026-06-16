É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

O Secret Story - Desafio Final vive momentos de grandes confrontos, mas também cá fora se vive uma das polémicas do momento. Marcia Soares tem sido muito critica da prestação de Pedro Jorge e Marisa Pires, mulher do concorrente, não se deixa ficar. Agora, com a expulsão de Liliana Oliveira, a tensão entre as duas aumentou mais do que nunca.
No passado domingo, 14 de junho, Liliana foi expulsa da casa mais vigiada do País e esta mesma expulsão fez com que Marisa Pires recorresse às redes sociais para lançar farpas a Marcia Soares, que sempre foi uma grande defensora da agora ex-concorrente.
Através da rede social X (antigo Twitter), a companheira de Pedro Jorge publicou uma fotografia de Marcia Soares a segurar duas meloas. E escreveu: «Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu. Vamos aguardar, agora vais sair em defesa de quem até à final?»
Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu 😂 vamos aguardar… agora vais sair em defesa de quem até a final??? pic.twitter.com/TOnGKjp4wS— Marisa Pires (@MarisaPiresSS9) June 15, 2026
Marcia Soares não ficou indiferente à provocação e reagiu. «Um beijinho Marisa», escreveu, em tom de ironia.
Mais tarde, voltou a recorrer à mesma rede social para acrescentar: «Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili.»
Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili 😏 https://t.co/0dyKEIYSLI— Marcia Soares (@MarciaSoaresbb) June 15, 2026
Este confronto tem agitado as redes sociais e divido os fãs de uma e outra. Foram centenas as reações a esta troca de palavras, que continua a dar que falar.