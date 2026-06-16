É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Pedro Jorge é o primeiro salvo da semana e Liliana fica em negação

O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

O Secret Story - Desafio Final vive momentos de grandes confrontos, mas também cá fora se vive uma das polémicas do momento. Marcia Soares tem sido muito critica da prestação de Pedro Jorge e Marisa Pires, mulher do concorrente, não se deixa ficar. Agora, com a expulsão de Liliana Oliveira, a tensão entre as duas aumentou mais do que nunca.

No passado domingo, 14 de junho, Liliana foi expulsa da casa mais vigiada do País e esta mesma expulsão fez com que Marisa Pires recorresse às redes sociais para lançar farpas a Marcia Soares, que sempre foi uma grande defensora da agora ex-concorrente.

Através da rede social X (antigo Twitter), a companheira de Pedro Jorge publicou uma fotografia de Marcia Soares a segurar duas meloas. E escreveu: «Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu. Vamos aguardar, agora vais sair em defesa de quem até à final?»

Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu 😂 vamos aguardar… agora vais sair em defesa de quem até a final??? pic.twitter.com/TOnGKjp4wS — Marisa Pires (@MarisaPiresSS9) June 15, 2026

Marcia Soares não ficou indiferente à provocação e reagiu. «Um beijinho Marisa», escreveu, em tom de ironia.

Mais tarde, voltou a recorrer à mesma rede social para acrescentar: «Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili.»

Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili 😏 https://t.co/0dyKEIYSLI — Marcia Soares (@MarciaSoaresbb) June 15, 2026

Este confronto tem agitado as redes sociais e divido os fãs de uma e outra. Foram centenas as reações a esta troca de palavras, que continua a dar que falar.