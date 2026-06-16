É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

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Pedro Jorge nem sonha, mas fora do Desafio Final, há ex-concorrentes em guerra por sua causa. A discussão pública está viral e a dar que falar.

O Secret Story - Desafio Final vive momentos de grandes confrontos, mas também cá fora se vive uma das polémicas do momento. Marcia Soares tem sido muito critica da prestação de Pedro Jorge e Marisa Pires, mulher do concorrente, não se deixa ficar. Agora, com a expulsão de Liliana Oliveira, a tensão entre as duas aumentou mais do que nunca. 

No passado domingo, 14 de junho, Liliana foi expulsa da casa mais vigiada do País e esta mesma expulsão fez com que Marisa Pires recorresse às redes sociais para lançar farpas a Marcia Soares, que sempre foi uma grande defensora da agora ex-concorrente.

Através da rede social X (antigo Twitter), a companheira de Pedro Jorge publicou uma fotografia de Marcia Soares a segurar duas meloas. E escreveu: «Pois é, a concorrente que tanto defendias finalmente saiu. Vamos aguardar, agora vais sair em defesa de quem até à final?»

Marcia Soares não ficou indiferente à provocação e reagiu. «Um beijinho Marisa», escreveu, em tom de ironia.

Mais tarde, voltou a recorrer à mesma rede social para acrescentar: «Como explicar que a minha parte favorita nunca foi sair em defesa da Lili.»

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Este confronto tem agitado as redes sociais e divido os fãs de uma e outra. Foram centenas as reações a esta troca de palavras, que continua a dar que falar. 

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