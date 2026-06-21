Clima explode na gala! João Ricardo perde a paciência com Pedro Jorge: «São pessoas que fazem com que este país não ande para a frente»

No Secret Story - Desafio Final, a polémica que marcou a semana voltou a estar em destaque durante a gala deste domingo. Os concorrentes assistiram a imagens de Pedro Jorge a acusar João Ricardo de ter sido homofóbico com Leandro, um tema que voltou a incendiar os ânimos na casa mais vigiada do País.

Visivelmente revoltado, João Ricardo não escondeu a indignação e criticou duramente o colega. «Não perceber a gravidade de me acusar daquilo de que me acusou», começou por dizer, deixando claro o incómodo perante as acusações.

O concorrente garantiu ainda que está de consciência tranquila. «A minha consciência está super tranquila», afirmou, antes de subir ainda mais o tom das críticas.

«São pessoas que fazem com que este país não ande para a frente», atirou João Ricardo. O concorrente acusou ainda Pedro Jorge de ter tido uma atitude reprovável e de ter tentado prejudicar a sua imagem dentro e fora da casa: «Tentou fazer o que um pateta faz aí fora (...) Usou o Leandro para tentar denegrir a minha imagem».

Veja o momento completo e a reação de Pedro Jorge:

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