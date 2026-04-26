Ficaram amigos no Secret Story 9, mas cá fora não se falam: Pedro Jorge e Leandro reencontram-se no Desafio Final

O Desafio Final acaba de arrancar e logo a abrir surpreende com o regresso de rostos bem conhecidos do público, como Pedro Jorge e Leandro Martins, ambos ex-concorrentes do Secret Story 9 e protagonistas de uma amizade que rapidamente se transformou numa rivalidade fora do programa.

Durante a sua participação na nona edição, Pedro e Leandro tornaram-se inseparáveis. A cumplicidade entre os dois era evidente e conquistou os colegas e os espectadores, que viam na dupla uma das mais sólidas da casa. Juntos enfrentaram desafios, estratégias e momentos de tensão, sempre com uma aparente lealdade inabalável.

No entanto, à medida que o jogo avançava para a reta final, começaram a surgir fissuras nessa relação. Pequenos desentendimentos deram lugar a discussões mais sérias, levantando dúvidas sobre a autenticidade da amizade. O ambiente tornou-se cada vez mais tenso, culminando num afastamento que surpreendeu muitos.

Cá fora, a relação não só não recuperou como piorou. Pedro Jorge e Leandro Martins trocaram várias farpas públicas, alimentando uma rivalidade que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa. Entre acusações e indiretas, ficou claro que a amizade construída dentro da casa tinha ficado para trás.

Com personalidades fortes e uma história em comum marcada por altos e baixos, Pedro Jorge e Leandro Martins entram novamente no jogo com contas por ajustar. Num formato onde tudo pode acontecer, a sua relação será, sem dúvida, um dos focos de maior atenção desta edição.