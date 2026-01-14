Pedro Jorge expõe atitudes de Leandro após programa que o deixaram em choque

Pedro Jorge foi o grande vencedor do Secret Story 9 e esta quarta-feira esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' da TVI.

O ex-concorrente falou da relação com Leandro e foi implacável: «Não está, nós saímos da casa dias depois dele e ele muita coisa disse, que não acredita na nossa amizade, que fomos falsos e ele junta-se a pessoas que não me dizem nada, que são a Liliana e o Fábio».

«Fico triste com a postura dele de não me ter dado os parabéns, só me ligou duas vezes no Instagram e acho que foi só para ficar bem visto. Eu acho que tem a ver com o meu segredo ter sido descoberto, depois o da Marisa e a partir daí descambou tudo», acrescentou Pedro Jorge.

O grande vencedor continuou: «Achei estranho ele jogar contra mim. Ele pensava que seria o vencedor e ficou ainda mais com inveja por ter sido eu, se fosse a Marisa não lhe caía tão mal».

«O Leandro está a viver a base das redes sociais, eu estou a ligar à família. Quando ele se desligar e quiser falar comigo uma coisa mais genuína, sim. Estou aberto a falar com ele», rematou Pedro Jorge.