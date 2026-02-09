Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Pedro Jorge foi acusado, dentro do Secret Story 9, de ter posto vários "gostos" em fotografias de Liliana Oliveira nas redes sociais. Agora, o vencedor do formato esclareceu tudo, e a mulher, Marisa, também quis comentar o tema.

O casal sensação da mais recente edição da Casa dos Segredos foi convidado do The Leite Show, o podcast de Flávio Furtado, e o assunto polémico veio à baila.

Sem papas na língua, Flávio Furtado confrontou Pedro Jorge com os tais "gostos" que o jovem da Covilhã teria deixado nas fotografias que Liliana partilhava no Instagram.

«Se é verdade ou não, não me lembro, porque isso já deve ter sido há algum tempo. Podem ter sido sem querer, o dedo escorregou», brincou Pedro Jorge.

Marisa Pires aproveitou a deixa para provocar Liliana, simulando um telefonema para a ex-concorrente. «Estou Liliana, como estás? Estás boazinha? Com a maldade toda em cima ainda?», referiu Marisa, em tom de provocação.

Desvalorizando a situação, a empresária acrescentou: «Acredito (no Pedro) porque o safadão do meu marido, antes de me conhecer, conhecia muita gente, muitas meninas.»

«Eu olhava para aquele telemóvel e era só biquínis atrás de biquínis. É normal que ele possa ter posto algum gosto», terminou.